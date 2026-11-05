وزارة الداخلية المصرية تنفي بشدة التقارير المغرضة التي روجتها جماعة الإخوان حول حالة أحد السجينيين، مؤكدة استقرار وضعه الصحي وجاهزية القضاء لملاحقة الناشرين.

نفت وزارة الداخلية المصرية رسمياً، من خلال مصادر أمنية رسمية، صحة جميع الادعاءات والشائعات التي انتشرت عبر حسابات تديرها جماعة الإخوان الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي. جاء هذا الإنكار صراحةً بعد تداول مزاعم خاطئة زعمت فيها تلك الحسابات وجود غموض حاد حول الحالة الصحية لأحد العناصر الإرهابية الذين يتم احتجازهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة للجهات المعنية.

وأكد المصدر الأمني الموكل بهذه التصريحات أن تلك المزاعم التي ادعت تعرض النزلاء لإجراءات جراحية حرجة قد تعرض حياتهم للخطر، هي أكاذيب غير مبنية على أي أساس من الصحة. تم التأكيد على أن الحالة الصحية للنزيل المذكور في تلك التقارير مستقرة تماماً، ولم يخضع لأي نوع من الإجراءات الجراحية التي تم الترويج لها إعلامياً وبشكل مغرض.

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كشف زيف أكاذيب الجماعة الإرهابية

يأتي هذا التصريح الرسمي الصريح في إطار سلسلة محاولات يائسة ومستمرة تقوم بها الجماعة الإرهابية الهاربة لخلق حالة من البلبلة وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي في المجتمع المصري. تحاول الجماعة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات المضللة أن تشتت الانتباه عن جرائمها الحقيقية وتحاول التأثير على الرأي العام المحلي والدولي بقصص مفتعلة.

ووضحت المصادر الأمنية أن هناك تتبعاً دقيقاً ومستمرًا لجميع الحسابات والصفحات التي تعمل خارج الحدود المصرية وتدعم هذا النوع من الخطابات المعادية للأمن القومي. تم تحديد هوية الجهات المسؤولة عن إدارة هذه الصفحات والادعاءات الزائفة بشكل دقيق لضمان عدم هروب المسؤولين عنها من العقاب القانوني المستحق.

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الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات

في ظل استمرار الترويج لهذه الشائات المضللة، تم الإعلان عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة ضد جميع الأفراد والجهات التي قامت بنشر وتعميم هذه الادعاءات الكاذبة. تستهدف هذه الإجراءات القانونية توعية المواطنين بخطر هذه الشائعات ومساءلة الفاعلين بشكل حازم يحافظ على سيادة القانون ونظام العدالة.

وتؤكد وزارة الداخلية على ضرورة التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار الدولة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال دحض الحقائق بالأرقام والوقائع الرسمية. يتم الآن العمل على متابعة القضايا الناشئة عن هذه الشائبات لضمان محاسبة كل من تورط في نشر المعلومات المغرضة التي تهدف إلى النيل من هيبة مؤسسات الدولة.

تفاصيل الوضع الأمني والاحتجاز

أشارت المعلومات الرسمية إلى أن عملية الاحتجاز والنقل بين المراكز تتم وفق بروتوكولات أمنية صارمة تضمن سلامة النزلاء وحقوقهم القانونية ضمن الإطار التشريعي المعمول به. لم تقع أي أحداث طارئة أو عمليات جراحية طارئة تتطلب الإعلان عنها خارج القاعات الرسمية أو عبر القنوات المغرضة التي تديرها الجماعات المحظورة.

وتستمر الجهات المعنية في رصد كل ما يتم نشره على المنصات الرقمية ومقارنته بالوقائع الثابتة في السجلات الرسمية لمراكز الإصلاح. يتم إعداد التقارير الدورية لتوضيح الحقائق للمواطنين ولردع أي محاولات أخرى لنشر الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه صورة المؤسسات الأمنية والقضائية المصرية.