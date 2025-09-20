وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة لتحقيق الانضباط والسلامة

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور في جميع أنحاء البلاد، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.

تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، من خلال تكثيف حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور الحيوية على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري ، والحد من الحوادث المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

ركزت الحملات الأخيرة على رصد وضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة، بما في ذلك القيادة بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص. هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون بحزم، وتوعية السائقين بأهمية الالتزام بقواعد المرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.\شملت الحملات المرورية والانضباطية مناطق الأعمال في الطريق الدائري الإقليمي، والتي تعتبر من المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية. أسفرت هذه الحملات عن ضبط 942 مخالفة مرورية متنوعة، وهو رقم يعكس حجم الجهود المبذولة لمكافحة المخالفات. من بين المخالفات التي تم ضبطها، تحميل الركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، بالإضافة إلى حالات تتعلق بعدم توافر شروط الأمن والمتانة في المركبات. إلى جانب ذلك، تمكنت الحملات من ضبط 10 أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية، ليصل إجمالي الأحكام إلى 21 حكماً. كما تم التحفظ على ثلاث مركبات بسبب ارتكابها مخالفات مرورية جسيمة، مما يدل على جدية وزارة الداخلية في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين. هذا التنوع في المخالفات التي تم ضبطها يعكس التزام الوزارة بتغطية جميع جوانب السلامة المرورية، والعمل على تحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع.\تُعد هذه الحملات جزءًا من سلسلة متواصلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتعزيز السلامة المرورية في البلاد. إنها ليست مجرد حملات لضبط المخالفات، بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تغيير ثقافة القيادة وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية للطرق وتحسينها، وتوفير الإشارات المرورية اللازمة، وتحديث الأنظمة المرورية لتسهيل حركة المرور والحد من الحوادث. إن هذه الجهود المتكاملة والمتواصلة تهدف إلى تحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة، حيث يتمتع جميع مستخدمي الطرق بالأمان والراحة. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث انخفضت معدلات الحوادث المرورية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. وزارة الداخلية تؤكد على استمرار هذه الجهود وتشدد على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية لتحقيق هذه الأهداف المنشودة. كما انها تهيب بالسائقين بضرورة الالتزام بقواعد المرور والتحلي بالمسؤولية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، وتحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تشكل خطراً على السلامة العامة





