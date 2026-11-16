وزارة المالية والتعليم العالي تعلن زيادات رواتب هيئات التدريس بالجامعات المصرية

أعلن أحمد كجوع وعبد العزيز قنصوه عن تخصيص 25 مليار جنيه سنوياً لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بمبالغ تتراوح بين 8500 و13500 جنيه.

أعلن أحمد كجوع وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنفيذ التكليفات الرئاسية التي تم طرحها ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، وذلك من خلال تخصيص ميزانية ضخمة سنوية تهدف إلى رفع المستوى المادي لأعضاء الهيئات التدريسية.

وقد حدد الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك القيمة الإجمالية لهذا الدعم المالي، مؤكدين أنه سيتم تخصيص مبلغ 25 مليار جنيه سنوياً لضمان استدامة هذه الزيادات، والتي تشمل جميع أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم المنتسبين إلى الجامعات المصرية والمعاهد البحثية المملوكة للدولة.

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تفاصيل الزيادات المالية المتوقعة للفئات الأكاديمية

تشمل الزيانات المحددة زيادة قدرها 8500 جنيه للمعيد، ويتم تقسيط هذا المبلغ على ثلاث دفعات، حيث يدفع 1250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، يليه 3250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، ثم المبلغ المتبقي قدره 4000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد 2028/2029.

أما بالنسبة للمدرس المساعد، فقد تم تحديد زيادة إجمالية تصل إلى 9750 جنيهًا، مع توزيع المبالغ بشكل متدرج حيث تبدأ بـ 1500 جنيه في نوفمبر الحالي، ثم 3750 جنيهًا في يوليو المقبل، وتنتهي بـ 4500 جنيه في العام المالي المقبل 2028/2029.

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وبالنسبة للمدرس، فقد بلغت الزيادة المحددة 11000 جنيه، موزعة على 1750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في يوليو المقبل، وختمًا بـ 5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، في خطوة واضحة لتعزيز الحافز المالي للفئات الوسطى بالجامعة.

وفي أعلى السلم الوظيفي الأكاديمي، تم تحديد زيادة قدرها 12250 جنيهًا للأستاذ المساعد، حيث تدفع 2000 جنيه في نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا في يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، مما يعكس أولوية رفع كفاءة القيادات الأكاديمية.

كما أعلن الوزيران عن زيادة قدرها 13500 جنيه للأستاذ، على أن يتم صرف 2250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في يوليو المقبل، و6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029، لتكون هذه الزيادة الأعلى قيمة بين جميع الفئات المستهدفة في القرار.

دور التعليم المستدام في تحديث المنظومة الأكاديمية

أكد أحمد كجوع وعبد العزيز قنصوه أن ما تم الإعلان عنه اليوم يمثل مجرد خطوة أولى في مسار طويل ومستدام لتحسين الأوضاع المالية، انطلاقًا من قناعة الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن وأجياله القادمة.

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وأوضح الوزيران أن جهود الحكومة لا تقتصر فقط على الجانب المادي، بل تمتد إلى التطوير الشامل للبنية التحتية للجامعات المصرية، وتحديث المناهج التعليمية والبحثية، serta تعزيز الشراكات الدولية لدعم البحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات الأكاديمية.

شكر القيادة ودعم هيئات التدريس للمسير نحو الأفضل

شدد الوزيران على أن أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرين إلى أن الإنجازات الملموسة التي تحققت خلال السنوات الماضية محليًا وإقليميًا ودوليًا كانت ثمرة لجهودهم ومساندة الدولة الدائمة.

وفي ختام تصريحهما، وجه أحمد كجوع وعبد العزيز قنصوه الشكر العميق إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر والمتواصل للجامعات المصرية، كما قدّما ثناء خاصًا ودعمهما للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعتهما الحثيثة لمختلف الملفات التعليمية.