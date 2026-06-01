وزارة التربية والتعليم تُفعل رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وتعلن جداول الامتحانات الرسمية

الوزارة تفتح باب الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الثانوي للعام 2026 وتعلن مواعيد امتحانات النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى جداول خاصة للمتفوقين، المدارس التقنية، والطلاب المكفوفين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء عملية نشر أرقام الجلوس للثانوية العامة للدفعة الصافية لعام 2026، حيث سيتم تفعيل الرابط الخاص بإستعلام الأرقام على البوابة الرسمية للوزارة قريباً.

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي، سواء في المسارين العلمي أو الأدبي، الاطلاع على أرقام جلوسهم ومقارنة مواعيد اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد عبر الموقع https://moe-register.emis.gov.eg. وتؤكد الوزارة استعدادها الكامل لتسهيل وصول الطلبة إلى هذه المعلومات بسرعة وسهولة، في إطار حرصها الدائم على توفير جميع سُبل الدعم والتيسير لضمان انسيابية سير العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة داخل القاعات الامتحانية تحافظ على الانضباط وتُمكّن الطلاب من الخضوع للامتحانات بأقل عقبات ممكنة.

وفي خطوة أخرى، صدرت من وزارة التربية والتعليم التعليم الفني جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 لكل من النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى جدول خاص لمدارس المتفوقين، ومدارس سليم (STEAM) والطلاب المكفوفين. يبدأ الامتحان في النظامين بتاريخ الأحد 21 يونيو 2026 بمادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويتوالى البرنامج حتى الخميس 16 يوليو 2026 حيث تُختتم آخر أيام الامتحانات بمادة الرياضيات التطبيقية والإحصاء للنظام الجديد، وبينما في النظام القديم تُختتم الامتحانات في نفس اليوم بمواد الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة.

يُظهر هذا التوزيع الزمني تنسيقاً دقيقاً يراعي إتاحة الوقت الكافي لكل مادة، ويتيح للطلاب فرصة التحضير المتوازن لضمان أفضل أداء ممكن. كما تم الإعلان عن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026، بالإضافة إلى جدول الاختبارات الموجهة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل المكفوفين. يشمل جدول المكفوفين اختبارات مادة التربية الدينية، الوطنية، اللغات الأجنبية والعربية، والجغرافيا، والتاريخ، والإحصاء وفق تواريخ محددة من 21 يونيو إلى 16 يوليو.

هذا التنسيق يُظهر التزام الوزارة بتوفير فرص متساوية لجميع الفئات الطلابية، مع مراعاة خصوصيات كل مجموعة لضمان عدالة العملية التعليمية. كما أُضيف جدول اختبارات استعداد القبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم للطلاب الذين سيخضعون لمجموعة من الاختبارات التكاملية في الفترة من 4 إلى 22 يوليو، ما يُسهم في تقييم شامل لقدرات الطلاب وتوجههم الأكاديمي المستقبلي





