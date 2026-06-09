وزارة العمل تعلن مبادرة توظيف شاملة، وسحب دولي لمستحضر عيني، وحجز شقق بمواصفات مستدامة

تسعى الوزارة عبر برنامج التوظيف المتكامل إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب، بينما تنفيّض هيئة الدواء سحبًا على مستحضر عيني دوليًا، فتدعو المستهلكين إلى الشراء من الصيدليات المعتمدة، في حين يقدّم بنك التعمير حجز شقق فائقة كفاءة للمنطقة.

يقدمت وزارة العمل اليوم مبادرة جديدة تهدف إلى تأهيل وتوظيف الشباب من خلال المنصات الدولية والمحلية، حيث أطلقت جمعية "الدولي للتوظيف" برنامجًا متكاملًا يضم أكثر من 250 شركة تستهدف فئات مهتمة بالفرص المهنية.

تُعدُّ هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني التي تركز على دمج المهارات الحديثة مع احتياجات سوق العمل الأوروبي، مسترضةً أهمية التحول الرقمي والابتكار في عمليات التدريب. يمثل هذا الحدث منصة للمتقدمين لتجربة مقابلات، ورش عمل تقنية، وجرعات تدريبية متخصصة في مجالات التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات والإدارة الصناعية، مع دعم مالي فوري لأفضل المتقدّمين لتسريع عملية التحاقهم بالوظائف الوظيفية المتاحة.

في إطار مماثل، أعلنت هيئة الدواء والصحة في هذا الأسبوع عن سحب اضطراري لمنتج طبي شائع عالميًا يُعرف برُوءَ Dexatrol، وهو علاج يستخدم لعلاج أمراض العين والأنف والحنجرة. جاء القرار العالمي بعد ملاحظات تفاديل مطوّرات المصنع لمواصفات معمل الهيئة. وقد أظهرت الفحوصات أن المستحضر قد لا يرقى للمعايير الدولية للسلامة، وهو ما قد يسبب أضرارًا تنظيمية صحية مثل اضطرابات العين أو التهابات الجهاز التنفسي.

وصرّحت الهيئة أن أي استهلاك للمنتج قد ينتج عنه أعراض غير مرغوب فيها في مستقبلات العين والأنهي، وأوصت المواطنين بصورة قوية بشراء المستحضرات الطبية مسبقًا عبر الصيدليات المعتمدة، وتجاهل مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تنشر معلومات غير موثوقة. وفي حاجة ملحة أخرى تتعلق بالسياسات الإنتاجية، قامت بنك التعمير والإسكان بطرح حجزٍ مسابقة حجز ل48 ألف شقة تختص بتطوير المساكن الموفرة للطاقة ومخصصة للسكان ذات الدخل المتوسط.

وتُترتب في الكلفة التقديرية لهذه الشقق بين 120,000 إلى 150,000 جنيه مصري، وتستهدف تلك الحجزات الإسكانية تقليل الفجوة السكنية، ما يعكس جهود الحكومة للتكامل مع الخطط الاقتصادية المستدامة للمنطقة. كما نفذت خطة لرفع أبعاد الجشومة الهندسية مع التركيز على الأبعاد البسيطة والواسعة الجمال، مع تصاميم مناسبة للمناطق الحضرية التي تسعى للانتقال الرقمي. بهذه المرقب، تمّ الضغط على الشركات المهتمة بالمشاركة في تأمين الأسر المستاطرحة، مسلّطةً الضوء على ضرورة خلق سبل تسهم في زيادة الاستدامة على مستوى المنزل والمجتمع.





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