وزارة السياحة والآثار تطلق معرض أسطول نابليون في المتحف القومي للحضارة بعرض 235 قطعة أثرية غارقة تروي تاريخ الحملات البحرية لاحتفال يوم التراث المغمور.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن بدء فعاليات معرض " أسطول نابليون: حكايات يرويها البحر"، حيث افتتحت الوزارة المعرض رسميًا ب المتحف القومي للحضارة المصرية. جاء هذا الافتتاح في إطار الاحتفال الرسمي ب يوم التراث الثقافي المغمور بالمياه، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الكنوز التاريخية المدفونة تحت الأمواج. يهدف الحدث إلى تقديم رؤية جديدة للتراث البحري المصري من خلال استعراض تفاصيل حقب تاريخية كانت خافية على كثير من الجمهور.

تفاصيل المعرض وأهمية الافتتاح الرسمي

يقدم معرض أسطول نابليون فرصة فريدة للجمهور للاطلاع على جانب مميز من التراث المصري، حيث تظهر مقتنيات أثرية أصلية ظلت محفوظة تحت مياه البحر لقرون طويلة. تحمل هذه القطع في تفاصيلها شواهد واضحة على حقبة تاريخية مهمة، كما تروي حكايات غنية عن الحياة البحرية في ذلك العصر المبكر. يسلط الافتتاح الضوء على الجهود المبذولة لحماية هذا التراث واستعادته لعرضه للزوار في قاعات العرض الحديثة.

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الآليات الفنية وعرض القطع الأثرية الغارقة

تضم مجموعة المعرض نحو 235 قطعة أثرية يتم عرضها لأول مرة للجمهور، مما يجعلها حدثًا ثقافيًا فريدًا من نوعه في المنطقة. تم اختيار هذه القطع بعناية فائقة من مقتنيات الإدارة العامة للآثار الغارقة، وهي الجهة المسؤولة عن البحث والحفاظ على هذه الكنوز. كما تم دمج قطع إضافية من مجموعات عدد من المتاحف الكبرى، من بينها المتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

تنوع المقتنيات وكشف جوانب الحياة البحرية

تتنوع القطع المعروضة بشكل كبير لتشمل عملات ذهبية، وأدوات متخصصة للملاحة والكتابة، وأدوات للطهي استخدمها أفراد أطقم السفن في رحلاتهم. كما يتضمن المعرض أسلحة عُثر عليها في مواقع حطام السفن، بما يقدم صورة دقيقة وشاملة عن طبيعة الحياة البحرية والعسكرية خلال تلك الفترة. تكشف هذه المجموعة عن تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي مارسها أفراد أطقم السفن في تلك الحقبة الزمنية.

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إسهام المتاحف في استعادة الذاكرة البحرية

ساهمت مشاركة المتحف البحري ومتحف الإسكندرية القومي في إثراء المعرض بقطع نادرة تعكس أهمية الدقة في عرض التاريخ البحري. يربط المعرض بين مختلف المؤسسات الثقافية لتكوين صورة متكاملة عن تأثير الحملات النابليونية على السواحل المصرية. يعزز هذا التعاون من مكانة المتحف القومي للحضارة المصرية كمركز رائد لعرض التراث الثقافي المتنوع.

تجربة الجمهور وتأثير المعرض على الزوار

يتيح المعرض للجمهور فرصة نادرة للوقوف على حقائق تاريخية مدعومة بمواد مادية حقيقية من عالم ما تحت الماء. يساعد المعرض في تكوين فهم أعمق لتاريخ مصر البحري من خلال ربط القطع الأثرية بقصص الحياة اليومية للبحارة والعسكريين. يفتح هذا العرض الأبواب أمام الأجيال الجديدة للتعرف على ثروة بلادهم التاريخية بطريقة تفاعلية وجذابة.