وزارة الطيران المدني المصرية: رحلاتنا لم تتأثر بالهجوم السيبراني على المطارات الأوروبية

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني الذي تعرضت له بعض المطارات الأوروبية، مؤكدة متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

في ضوء التطورات الأمنية الطارئة التي شهدتها بعض المطارات الأوروبية صباح اليوم، والتي تمثلت في هجوم سيبراني أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتأثير جزئي على حركة الإقلاع، أصدرت وزارة الطيران المدني ال مصر ية بيانًا عاجلاً لطمأنة الركاب وتوضيح موقف حركة الطيران ال مصر ية.

أكدت الوزارة في بيانها أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر بهذا الهجوم السيبراني، وأن الوضع يُتابع عن كثب على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية، سواء داخل مصر أو مع الجهات الدولية ذات الصلة. هذا التعاون المستمر يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسافرين وضمان سلامة العمليات الجوية. كما أشارت الوزارة إلى أنه قد نتج عن هذا العطل تأخيرات في وصول بعض الرحلات المحدودة القادمة من المطارات الأوروبية المتأثرة إلى مطار القاهرة الدولي. وشملت هذه المطارات هيثرو ولوتن في بريطانيا، وبروكسل في بلجيكا، وبرلين في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت بعض التأخيرات لرحلات شركات الطيران الأجنبية القادمة إلى مطاري الغردقة وسفنكس. وتعمل الوزارة على تقييم تأثير هذه التأخيرات وتسهيل وصول الركاب إلى وجهاتهم بأسرع ما يمكن، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.\في إطار الاستجابة السريعة ورفع مستوى التأهب، أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، توجيهاته الفورية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة ورفع درجة الجاهزية التشغيلية في جميع المطارات المصرية. وقد شدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمان والجاهزية الفنية والتشغيلية في كل مراحل العمليات الجوية، سواء على الأرض أو في الجو. ويهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على انتظام حركة الطيران ومنع أي تأثيرات سلبية محتملة على المسافرين والرحلات. وتتضمن هذه التدابير مراجعة شاملة لأنظمة الأمن السيبراني، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية البيانات والمعلومات الحساسة. كما تشمل زيادة عدد أفراد الأمن وتدريبهم على التعامل مع أي تهديدات محتملة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى. وتقوم الوزارة بتحديث خطط الطوارئ والاستعداد التام للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة قد تحدث في المستقبل، مع الحرص على إعلام الركاب بآخر المستجدات أولًا بأول من خلال القنوات الرسمية.\تهيب وزارة الطيران المدني بجميع الركاب المسافرين على شركات الطيران الأجنبية، خاصةً القادمين من المطارات الأوروبية المذكورة، بضرورة مراجعة مواعيد رحلاتهم والتأكد من التوقيتات المحدثة قبل التوجه إلى المطار. ويمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات الطيران، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء التابعة للشركة. وتؤكد الوزارة على أنها تتابع مجريات الموقف بشكل مستمر على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات وتوفير كل الدعم اللازم للمسافرين. كما تحث الوزارة الركاب على التعاون مع فرق العمل بالمطارات واتباع التعليمات الصادرة عنهم، وذلك لتسهيل عملية الإجراءات الأمنية وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة. وتعمل الوزارة جاهدة على التخفيف من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن هذه الأوضاع، والحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامة الركاب ووصولهم إلى وجهاتهم بأمان. هذا بالإضافة إلى التعاون المستمر مع شركاء العمل لضمان أعلى مستويات الخدمة والجودة في جميع العمليات الجوية





