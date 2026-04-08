وزارة الطيران المدني تواصل جهودها لتطوير قطاع الطيران وتعزيز الاستثمار

عقد وزير الطيران المدني اجتماعًا موسعًا لمناقشة تعديلات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز الشفافية في سوق الطيران

تواصل وزارة الطيران المدني جهودها الحثيثة لتوفير بيئة جاذبة تدعم نمو صناعة الطيران وتعزز مساهمتها في ال اقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير فرص استثمارية جديدة داخل القطاع. يأتي هذا في ضوء التوجيهات السامية للقيادة السياسية الرامية إلى تحفيز منظومة العمل وجذب الاستثمار ات الحيوية.

في هذا السياق، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة وقيادات الطيران المدني ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية. هدف الاجتماع مناقشة القرار رقم (333) لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى حوكمة الإجراءات وتبسيطها، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، وإتاحة مجالات جديدة للاستثمار، خاصة في إنشاء شركات متخصصة في مختلف أنشطة الطيران المدني، بما في ذلك الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالونات، مع دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. هذا الاجتماع يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الطيران المدني، مع التركيز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، تدعم نمو صناعة الطيران وتعزز دورها المحوري في الاقتصاد الوطني. خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني، والتي تم تشكيلها لدراسة تعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022. اعتمدت اللجنة على نهج تشاركي، تضمن التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على التحديات التي تواجههم ووضع حلول تنظيمية عملية تلبي متطلبات السوق. الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أكد أن هذا القرار يأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة في مجالات متخصصة، مثل الطيران الخاص، بالإضافة إلى دعم منظومة التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. كما شدد على أهمية مكافحة الممارسات الاحتكارية والتنافس غير المشروع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر صرامة في مجالات الطيران المدني لتعزيز الشفافية والانضباط في السوق. سلطة الطيران المدني تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع التحول الرقمي المتكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف أتمتة الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونيًا لتسريع العمليات وتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة. التعديلات الجديدة تهدف أيضًا إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، مما يمنع الاحتكار ويشجع على استثمارات جادة تساهم في تنمية هذا القطاع الحيوي. وزير الطيران المدني أضاف أن اللجنة المشكلة ستلعب دورًا محوريًا في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مع ضمان سرعة البت في الطلبات، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار في قطاع الطيران المدني. سلطة الطيران المدني تلتزم بالحياد الكامل تجاه جميع الشركات العاملة في السوق المصري، مع ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزام بمعايير السلامة الجوية. على هامش الاجتماع، عقد الدكتور سامح الحفني حلقة نقاشية مع رؤساء وممثلي شركات الطيران، حيث استمع الوزير إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التشغيلية، بما في ذلك آليات ضبط السوق وتجنب الزيادات غير المبررة في أسعار الخدمات، لضمان سلاسة الإجراءات واستدامة التشغيل والحفاظ على المنافسة العادلة. الحضور أشادوا بأهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية لتحقيق توافق الرؤى وتكامل الجهود، معربين عن تقديرهم لسرعة استجابة السلطة للتحديات، وعرض الاقتراحات البناءة، وحرصها على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو المستدام وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران





