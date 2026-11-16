وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ نصر الدين طوبار رموز الإنشاد الديني

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى رحيل الشيخ نصر الدين طوبار، وتستعرض مسيرة حياته الفنية والدينية الطويلة وإسهاماته في فن الابتهال والإنشاد على مستوى العالم الإسلامي.

أحيت وزارة الأوقاف المصرية، يوم الاثنين الموافق لـ 16 نوفمبر، الذكرى السنوية لوفاة الشيخ نصر الدين طوبار ، وهو أحد أبرز الرموز البارزة في مجال الابتهال و الإنشاد الديني 不仅 في مصر بل عبر العالم الإسلامي بأسره. وقد استذكري الوزارة هذه المناسبة من خلال تسليط الضوء على المسيرة الحافلة بالعطاء والإبداع التي قادها هذا الشيخ، والتي تركت أثراً عميقاً في ذاكرة الملايين من محبي القرآن الكريم والأعمال الروحية.

نشأة طوبار وتأسيسه للمسيرة الإذاعية

وُلد الشيخ نصر الدين طوبار في 7 يونيو عام 1920، داخل مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث نشأ محباً للقرآن الكريم منذ صغره. وقد أتم حفظ القرآن كاملاً في سن السابعة من عمره، كما اهتم بدراسة اللغة العربية والقراءات المتنوعة والحديث الشريف، مما ساهم في صقل مواهبه الأدبية والدينية منذ بدايات حياته المبكرة. ولعل شهرته التي انتشرت بسرعة في بلدته ومحافظته، هي التي شجعت أصدقاءه على الحث عليه للانتقال إلى القاهرة، والتقدم لاختبارات الإذاعة المصرية بهدف توسيع دائرة تأثيره الفني والديني.

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أبرز الابتهالات وأدائه في حرب أكتوبر

تم اعتماد الشيخ نصر الدين طوبار من قبل الإذاعة المصرية كمبتهل في عام 1956، مما أضاء بداية رحلته الإذاعية التي استمرت لمدة تقارب ثلاثة عقود. خلال هذه الفترة، أصبح واحدًا من الأصوات المهيمنة التي أثرت فن الابتهال والانشاد الديني، بفضل أدائه المميز الذي يجمع بين القوة الصوتية والخشوع الروحي. كما قدم نحو 200 ابتهال ديني، من أشهرها "يا مالك الملك"، و"مجيب السائلين"، و"جل المنادي"، و"كل القلوب إلى الحبيب تميل"، و"يا مؤنسي في وحدتي"، و"ومن لي سواك".

ولم تكتفِ إسهامات طوبار بالمجال الاستعراضي، بل امتدت لتقديم أعمال خاصة بالجيش المصري خلال حرب أكتوبر عام 1973. ومن أبرز هذه الابتهالات التي تعبر عن الدعاء بالنصر والتوفيق، كانت "سبح بحمدك الصائمون"، و"انصر بفضلك يا مهيمن جيشنا"، والتي لا تزال ترسخ ذكرى التضحيات في الذاكرة الجماعية. وقد تم وصف صوته بواسطة الصحافة الألمانية بأنه "صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب"، مما يعكس مدى تأثيره الذي تجاوز الحدود الجغرافية.

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الشهادات الدولية ورؤيته للقرآن الكريم

شاركت أصوات طوبار المحافل الدولية، حيث أنشد في قاعة ألبرت هول بالعاصمة البريطانية لندن عام 1980، وذلك خلال حفل المؤتمر الإسلامي العالمي. وقد ساهمت هذه المشاركة، إلى جانب زياراته للعديد من الدول العربية والأجنبية، في تعميم ثقافته الروحية ونشر فن الإنشاد على نطاق أوسع. كما شارك في إحياء أجواء إيمانية مميزة خلال زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للمسجد الأقصى عام 1977، حيث أدى التكبيرات في أجواء بيت المقدس، وردد خلفه المصلون في مشهد مهيب أثر في النفوس.

وفي إطار إسهاماته المتعددة في خدمة القرآن الكريم، شارك الشيخ نصر الدين طوبار عام 1978 في تسجيل المصحف المرتل لصالح التلفزيون السعودي، وذلك بالتعاون مع الشيخ محمود البجيرمي. وقد استمرت مسيرته القيادية حيث اختير في عام 1980 مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني بأكاديمية الفنون، كما عُيّن قارئًا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندارة بمنطقة شبرا، ليواصل تقديم إبداعاته في مجال التلاوة والإنشاد حتى نهاية حياته.

وفاة طوبار وتركة الروحية الخالدة

توفي الشيخ نصر الدين طوبار في 16 نوفمبر عام 1986، عن عمر ناهز 66 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا صوتيًا مميزًا ظل حاضرًا في وجدان محبيه. وقد أكدت وزارة الأوقاف، من خلال إحيائها لهذه الذكرى، اعتزازها برموز الدعوة والإنشاد الديني الذين أسهموا بجدارة في خدمة رسالة الإسلام. كما دعت الوزارة الله عز وجل أن يتغمد الشيخ نصر الدين طوبار بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من عطاء كبير في خدمة القرآن الكريم والإشعاع الروحي للمجتمعات الإسلامية عبر عقود طويلة.