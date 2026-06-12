وزارة الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا جديدًا في 8 محافظات ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

افتتحت وزارة الأوقاف المصرية 21 مسجدًا في 8 محافظات، منها 4 مساجد جديدة و14 إحلال وتجديد و3 صيانة، ليصل إجمالي المساجد المفتتحة منذ يوليو 2025 إلى 1159 مسجدًا، بتكلفة إجمالية بلغت 27.9 مليار جنيه منذ 2014.

تواصل وزارة الأوقاف المصرية جهودها المباركة في إعمار بيوت الله عز وجل، حيث أعلنت اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 عن افتتاح 21 مسجدًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تضمنت الافتتاحات إنشاء وبناء 4 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 14 مسجدًا، بالإضافة إلى صيانة وتطوير 3 مساجد. ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة الطموحة لتوسيع رقعة المساجد وتحسين خدماتها لتلبية احتياجات المصلين. ومنذ بداية يوليو 2025 وحتى الآن، بلغ إجمالي المساجد المفتتحة 1159 مسجدًا، منها 888 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و271 مسجدًا خضعت للصيانة والتطوير.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 14648 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و909 ملايين جنيه مصري. وتؤكد هذه الأرقام الضخمة التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين، وتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الأوقاف.

وتوزعت المساجد المفتتحة على عدد من المحافظات، حيث شهدت محافظة أسيوط إحلال وتجديد 5 مساجد هي: مسجد الحي القيوم بجزيرة الأكراد بقرية منقباد، ومسجد التوحيد بنجع مهني بقرية مير، ومسجد الشيخ عبد القادر بعزبة هلال، ومسجد عمر بن الخطاب بكوم بعرور بقرية المعابدة الشرقية، ومسجد التوبة بحوض المزاني ببني رافع. وفي محافظة الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بكفر الجندي ومسجد الإبراهيمية بالديدامون.

كما شملت الأعمال محافظة البحيرة بإحلال وتجديد 4 مساجد: مسجد الشرقان الكبير بالبرنوجي، ومسجد فايد القبلية بسيدي غازي، ومسجد الرحمن الجديد بالغلالبة، ومسجد عطا لله بعزبة العرقوب، بالإضافة إلى صيانة وتطوير مسجد الحصص بإيتاي البارود. وفي محافظة أسوان تم إنشاء وبناء 3 مساجد جديدة: مسجد شهداء بدر بنجع الشطب، ومسجد الإمام البخاري بعزبة السلام، ومسجد الشيخ إسماعيل المهلل بقرية خور الزق.

وتضمنت محافظة كفر الشيخ إحلال وتجديد مسجد الشراكي وصيانة مسجد الغندور، بينما شهدت قنا إحلال وتجديد مسجد التوبة بنجع قنديل، والفيوم إحلال وتجديد مسجدي الحاج رشاد والرحمة، والقليوبية صيانة مسجد الوحيد. وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها، لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بإعمار المساجد ماديًا وروحيًا وفكريًا، حيث لا تقتصر أهمية المسجد على كونه مكانًا للصلاة فحسب، بل يمتد ليشمل دورًا مجتمعيًا وتوعويًا وتعليميًا. وقد أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة المساجد القائمة وتزويدها بكل الوسائل التي تساعد على أداء الشعائر الدينية في يسر وسهولة، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الدعوية والثقافية. وتحرص الوزارة على متابعة أعمال الإنشاء والصيانة بدقة، لضمان جودة التنفيذ وتسليم المشروعات في المواعيد المحددة.

وهذه الافتتاحات المتلاحقة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم دور المساجد في المجتمع، وتأكيدًا على أن بيوت الله هي منارة العلم والإيمان، ومحور التنمية الروحية والاجتماعية





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