وزارة الأوقاف تعلن عن مبادرات خيرية في سبتمبر 2025 احتفالاً بالمولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تنظيم زيارات ميدانية إلى المستشفيات ودور الرعاية ودور الأيتام خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر 2025، في إطار دورها المجتمعي واحتفالًا بالمولد النبوي، وضمن جهودها لمواجهة التطرف اللاديني وتعزيز القيم والأخلاق.

في إطار سعيها الحثيث لتعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمع ي، وتجسيدًا لدورها الريادي في نشر الوعي الديني والأخلاقي، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الخيرية خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر عام 2025. وستشمل هذه المبادرة زيارات ميدانية إلى المستشفيات، ودور رعاية المسنين، ودور الأيتام، وذلك في الفترة من الأحد 21 سبتمبر حتى الخميس 25 سبتمبر 2025، قبل صلاة الظهر.

هذه الخطوة تأتي في سياق دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، ومشاركتها الفعالة في المجتمع، واحتفالًا بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزيزًا لجهودها المستمرة في تنفيذ محاور الخطة الدعوية الشاملة. تهدف هذه المبادرة إلى مواجهة التحديات المجتمعية المتزايدة، لا سيما تلك المتعلقة بتراجع القيم والأخلاق، والتي تُعتبر من مظاهر التطرف اللاديني. وتسعى الوزارة من خلال هذه الفعاليات إلى استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية، انطلاقًا من منظور ديني يهدف إلى الإسهام في صناعة الحضارة وتعزيز قيم الرحمة والمواساة، وتأكيدًا على أهمية التمسك بالقيم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التآخي والتكافل. \من جانب آخر، وفي إطار الأخبار المتداولة، ظهرت أخبار رياضية تتعلق بتقديم اللاعب المصري تريزيجيه اعتذارًا لجمهور النادي الأهلي قبل مباراة فريقه مع نادي سيراميكا. كما سجل تريزيجيه هدفًا في الدقيقة 26 من المباراة، مما يعكس التفاعل الرياضي المستمر. وعلى صعيد آخر، تضمنت الأخبار أيضًا تفاصيل حول قضايا فنية واجتماعية متنوعة. فقد ظهرت الفنانة القديرة بوسي في إطلالة جديدة، في صورة من أمام المرآة، كما يتناول التقرير تساؤلات حول كيفية تعامل الأشخاص الذين تركوا الصلاة في سنوات سابقة مع هذه القضية الهامة، وقدم أمين الفتوى روشتة للتوبة وأداء ما فات. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر تفاصيل مأساوية حول جريمة قتل مروعة لعائلة كاملة في منطقة نبروه، مما سلط الضوء على قضايا العنف والجريمة في المجتمع. \في سياق متصل، تتضمن الأخبار أيضًا معلومات حول قرارات سياسية هامة، حيث قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتوقيع على مرسوم يتعلق بفئة جديدة من التأشيرات للأجانب مقابل مليون دولار. هذا القرار قد يكون له تأثير كبير على الهجرة والاستثمار في الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك، يتناول التقرير أخبارًا فنية متنوعة، بما في ذلك تصريحات الفنانة إيناس الدغيدي حول إلغاء حفل زفافها والاكتفاء بالاحتفال مع العائلة. كما يظهر اهتمام الجمهور بالفنانين المصريين، حيث وردت أخبار عن سؤال الجمهور العراقي عن الفنان عادل إمام في الشوارع، مما يعكس شعبية الفنانين المصريين وتأثيرهم الإقليمي. هذه الأخبار المتنوعة تعكس اهتمام وسائل الإعلام بالقضايا الاجتماعية، الرياضية، الفنية، والسياسية، وتقديم رؤية شاملة لما يحدث على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والمجتمعية في مختلف القضايا المطروحة





youm7 / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

وزارة الأوقاف مبادرات خيرية المولد النبوي المجتمع القيم والأخلاق

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

ضوابط اعتماد الاستقالة.. إنهاء التعاقد بالتراضى وصرف مستحقات العامل أبرزهاأصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي حدد 5 اشتراطات وضوابط أساسية لاعتماد استقالات العمال، استنادا إلى أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

اقرأ أكثر »

الإصلاح والنهضة: نؤيد الدولة فى ثوابت الأمن القومى ومكافحة الإرهاب والتحدياتأكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كانت حصيلة تطور من 2020 إلى 2025، وعندما خضنا انتخابات الشيوخ..

اقرأ أكثر »

محاكمة 9 متهمين بـ خلية البساتين .. السبتتستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت المقبل 20 سبتمبر 2025، المرافعة في محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين.

اقرأ أكثر »

تنسيق الأزهر 2025.. موعد فتح باب تعديل الترشيح وإعادة تسجيل الرغباتأعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2025 للعام الجامعي 2025- 2026م مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد...

اقرأ أكثر »

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبناتأعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2025 للعام الجامعي 2025- 2026م...

اقرأ أكثر »

جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد 23و24 سبتمبرأعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2025 للعام الجامعي 2025- 2026م...

اقرأ أكثر »