وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادات جديدة للأجور

تستعد الوحدات الحسابية بالجهات الحكومية لصرف مرتبات شهر يونيو 2026 لأكثر من 4.5 مليون موظف، وفق جدول محدد يبدأ من 18 حتى 24 يونيو، قبل عيد الأضحى. كما أعلنت الوزارة عن زيادات جديدة in الأجور تبدأ من يوليو 2026.

تستعد الواحدات الحسابية بالجهات الحكومية خلال الـ6 أيام المقبلة في صرف مرتبات شهر يونيو 2026 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو آخر مرتب يتقاضاه الموظفون بالحكومة خلال السنة المالية للعام الميلادي الجاري.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2026 بحسب ما كشفته تقارير صادرة عن وزارة المالية باعتبارها جهة صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ للعاملين بالحكومة من خلال مخاطبة كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية. في هذا السياق، تبدأ عملية الصرف على مستوى 58 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة، حيث تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين عبر حساباتهم البنكية. وقدوجّه أحمد كجوك، وزير المالية، قطاع الحسابات والمديريات المالية في كافة الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة لتحويل المرتبات.

من المتوقع أن يستفيد أكثر من 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ الصرف من يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه. وتأتي هذه الخطوة قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك، مما يهدف إلى التيسير على الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم في وقت مبكر.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير المالية عن بدء تطبيق زيادات جديدة في المرتبات اعتبارًا من أول يوليو 2026، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، along مع العلاوات الدورية والاستثنائية، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين وتعزيز القدرة الشرائية، وتؤكد التزام الدولة بتطوير الأجور ومواكبة متطلبات الحياة الاقتصادية المتغيرة





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مرتبات وزارة المالية زيادة الأجور العاملون بالدولة الحد الأدنى للأجور

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