وزارة المالية تحدد يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 لبدء صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، مع الكشف عن قيم الحد الأدنى للأجور والخطة المستقبلية للزيادات حتى عام 2030.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن انطلاق صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء 24 نوفمبر كموعد رسمي لبدء هذه العمليات. يأتي هذا الإعلان ضمن إطار الخطة الزمنية الدقيقة التي وضعتها الوزارة لتنظيم عمليات التحويلات المالية وضمان وصول المستحقات الشهرية للموظفين في المواعيد المحددة لكل جهة حكومية. وتستهدف هذه الخطوة تسهيل حصول المواطنين على أجورهم وتقليل الأوقات المستغرقة في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسحب.

تفاصيل مواعيد الصرف والمنصات الإلكترونية

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 نقطة الانطلاق الرسمية لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الجاري. وتعمل الوزارة على تنفيذ خطة الصرف بدقة متناهية لضمان توزيع المستحقات وفقاً للجدول الزمني المخصص لكل وزارة وهيئة وجهة حكومية بشكل منفصل. تهدف هذه الاستراتيجية التنظيمية إلى توفير وسائل متعددة ومريحة للحصول على المستحقات، مما يساهم بشكل مباشر في تسهيل عمليات السحب المالي.

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ويحرص الموظفون على متابعة هذه المواعيد بدقة، ليس فقط لمعرفة تاريخ صرف الراتب، بل أيضاً للتعرف على القنوات المتاحة للتحويل الإلكتروني والدفع الرقمي. وتشمل وسائل الصرف المتاحة تطبيقات الدفع الرقمي التي توفرها البنوك والشركات التابعة للقطاع المالي. يهدف هذا التنويع في القنوات إلى الحد من التكدس أمام منافذ الصرف التقليدية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

الدرجات الوظيفية وقيم الحد الأدنى للأجور

تتفاوت قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بشكل كبير وفقاً للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، حيث وضعت الوزارة معايير محددة تعكس التسلسل الإداري والمسؤوليات. وقد تم تحديد المستويات المقررة في الشهر الحالي على النحو التالي: تصل قيمة الحد الأدنى لدرجة مدير عام أو ما يعادلها إلى 11 ألفاً و400 جنيه مصري.

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أما بالنسبة للدرجات الوظيفية الأخرى، فقد حددت الوزارة قيمة الحد الأدنى للدرجة الثالثة أو ما يعادلها بـ 9100 جنيه مصري. كما بلغ الحد الأدنى لقيمة الراتب في الدرجة السادسة أو ما يعادلها 8100 جنيه مصري. تعكس هذه الأرقام الهيكل التنظيمي للأجور الحالي وتستند إلى القرارات الحكومية التي تضمن تغطية تكاليف المعيشة الأساسية للفئات الوظيفية المختلفة.

المستقبل المالي والزيادات المرتقبة لعام 2027

تترقب الأوساط الحكومية والموظفون بشكل مكثف تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يوليو 2027. يصادف هذا الموعد بداية السنة المالية الجديدة، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً للدولة نحو تحسين دخول الموظفين ومواءمتها مع المتطلبات الاقتصادية المتغيرة. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز القدرة الشرائية وضمان استقرار الوضع المالي للعاملين في القطاع الحكومي.

في المقابل، يرتبط مستقبل زيادات أجور العاملين في القطاع الخاص بالقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور. تعتمد هذه الزيادات على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك معدلات التضخم وقدرات الشركات والمؤسسات على تحمل أعباء الرواتب. تختلف آلية تحديد الأجور في القطاع الخاص عن القطاع الحكومي، حيث تخضع لتقييمات دورية تعكس ظروف السوق والقدرة التنافسية.

خطة رفع الحد الأدنى للأجور حتى عام 2030

تسعى الحكومة المصرية إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بشكل تدريجي ومستدام ليصل في النهاية إلى 15 ألف جنيه مصري. من المقرر تحقيق هذا المستهدف الطموح بنهاية العام المالي 2029-2030، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة ومواكبة الارتفاعات المتوقعة في تكاليف الحياة. تعتمد هذه الخطة على تطبيق زيادات متتابعة على مدار السنوات المالية المقبلة، مع مراعاة الدقة في التنفيذ والالتزام بالقرارات الحكومية المنظمة.

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ويأتي هذا التوجه استكمالاُ للقرارات السابقة التي أقرت بها الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً. كان هذا الارتفاع ساري المفعول اعتباراً من أول يوليو 2026، وشكل زيادة بقيمة ألف جنيه مقارنة بالمستوى السابق الذي كان يبلغ 7 آلاف جنيه. تمثل هذه الخطوات جزءاً من سياسة اقتصادية أوسع تهدف إلى توزيع الثروة وضمان العدالة الاجتماعية في منظومة الأجور.