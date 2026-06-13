وزارة الإسكان تنتهي من وضع قواعد مشروع "سكن لكل المصريين" بحلول الاجتماع المقبل

وزارة الإسكان تسلط الضوء على مشروع "سكن لكل المصريين"، حيث ينتهي المناعم من وضع قواعد المشروع في الاجتماع القادم ويواصل التقديم على مشروع يهدف لتسطيب 19 ألف وحدة سكنية بأسعار مدعومة، مع استراتيجيات تمويل مفصلة تناسب المستفيدين بجميع مناطق مصر الحديثة.

الوزارة تعلن انتهاء مرحلة وضع قواعد تحكم مشروع " سكن لكل المصريين " المقرر الانتهاء منها في الاجتماع القادم، بينما يواصل الجهود لتسطيب 19 ألف وحدة سكنية تستهدف فئات قليلة الدخل عبر شراكة مع القطاع الخاص.

في إطار المبادرة الرئاسية، تعمل وزارة الإسكان مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توفير سكن بأسعار مدعومة، مع دعم القروض بسعر فائدة يصل إلى 8% طوال فترة التمويل المتوقعة التي قد تمتد إلى 20 سنة. يسعى المشروع إلى تلبية احتياجات المواطنين المتقاضين على سكن ميسر، مع مراعاة تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في عدد من المدن الجديدة، بما في ذلك عاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات والعبور الجديدة وأسيوط الجديدة وحدائق العاصمة.

تمتاز هذه الطروحات العقارية بمساحات إجمالية تبلغ 383.12 فداناً، ما يجعلها من أكبر مشاريع الإسكان الاجتماعي في مصر في الوقت الراهن. يستمر التقديم على المشروع حتى 14 يونيو 2026، مع إغلاق باب التقديم في نهاية اليوم. ترصد الوزارة 22 شركة مطورة لها اهتمام بالمشروع، رغم عدم إيقاف القبول المتواصل للطلبات حتى نهاية الفترة المحددة.

يضيف رئيس جهاز الشروق تعزيز الخطة الوطنية لرفع كفاءة الإدارة وتحسين المشهد الحضري، مع الإشارة إلى تحسن الموازنة التي أطلقت مخصصاً أعلى للضمان الاجتماعي وهو 55.2 مليار جنيه. تُعد هذه الخطوة مثالاً على تبني السياسات الحكومية المتجددة التي تسعى لتسهيل الوصول إلى سكن ميسر، مع ضمان استدامة التخطيط العمراني وتكامل التمويل العقاري مع برامج الدعم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي





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سكن لكل المصريين وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي تمويل عقاري المبادرة الرئاسية

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