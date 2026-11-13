وزارة الري تطور منظومة الصرف بقوصية وتهدف لحماية 1.4 مليون فدان

وزارة الموارد المائية والري تطور منظومة الصرف باستخدام أنابيب مثقبة لحماية 1.4 مليون فدان، وتحديث قناطر الدلتا بتمويل فرنسي لتقليل تراكم الأملاح.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن خطط طموحة لتطوير منظومة المياه في مصر، بهدف ربط مصادر المياه من باطن الأرض الزراعية بمحطات الرفع والقناطر الرئيسية. يأتي هذا التطوير في إطار الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام المياه وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة الشاملة إلى معالجة التحديات المائية التي تواجه القطاع الزراعي، وتطبيق أحدث التقنيات الهندسية لإدارة المياه بفعالية.

تطوير شبكات الصرف المغطى للحد من تراكم الأملاح

يستهدف البرنامج القومي الرابع للصرف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين الإنتاجية الزراعية. تعتمد هذه الشبكة على أنابيب مثقبة تُركب تحت سطح الأرض الزراعية لجمع المياه الزائدة وتصريفها، مما يحسن ظروف نمو المحاصيل. يساعد هذا النظام على التخلص من المياه الزائدة داخل التربة، والحد من تراكم الأملاح الناتج عن سوء الصرف، وتحسين تهوية التربة وتهيئة ظروف أفضل لنمو جذور النباتات.

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تحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية بتقنيات حديثة

تعمل وزارة الموارد المائية والري حالياً على إعداد دراسة جدوى لمشروع تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية، بتمويل منحة قدرها 645 ألف يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية. يستهدف هذا المشروع تحسين كفاءة تشغيل القناطر والترعة من خلال تطوير الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وإدخال نظم المراقبة والتحكم الآلي (SCADA). يهدف هذا التحديث إلى تحسين إدارة المياه وتوزيعها بدقة، مما يضمن استغلالاً أمثل للموارد المائية المتاحة.

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شراكة دولية مع بنوك التنمية لتمويل المشروعات

يتم العمل على استكمال إجراءات تمويل البرنامج القومي الرابع للصرف بالتعاون مع عدة جهات مانحة ودولية، تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني. تتضافر جهود هذه الجهات لدعم مشروعات البنية التحتية المائية، والتي تشمل بالإضافة إلى شبكات الصرف، مشروعات أخرى لتطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية. كما يشمل المخطط المقترح للتقييم والتطوير 50 محطة رفع، من المقرر أن تبدأ الأعمال التنفيذية فيها بعد الانتهاء من دراسة الجدوى.

تأثيرات إيجابية على القطاع الزراعي والاقتصادي

تسهم هذه المشروعات في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه، مما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. من خلال تحسين ظروف التربة وتقليل الملوحة، يتم دعم كفاءة استخدام المياه وتعزيز نمو المحاصيل. تظل جهود وزارة الموارد المائية والري محورية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع التركيز على تحديث البنية التحتية للمياه بالتعاون مع الشركاء الدوليين.