وزارة العمل تطلق ملتقى توظيف موسع لتوفير 500 فرصة عمل بقطاع صناعة السيارات في مدينة بدر

تفاصيل ملتقى التوظيف الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع شركة عالمية لضفائر السيارات لتوفير مئات الفرص الوظيفية للشباب والفتيات بمزايا مالية وتدريبية متميزة في إطار خطة الدولة للتشغيل.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سوق العمل المحلي ودعم القوى البشرية الشابة، أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ملتقى توظيف مفتوح وكبير، يأتي بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في صناعة ضفائر السيارات، وذلك بهدف توفير 500 فرصة عمل حقيقية ومستدامة للشباب والفتيات من مختلف التخصصات للعمل في مصانع الشركة الواقعة ب مدينة بدر .

ومن المقرر أن ينطلق هذا الملتقى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، حيث سيتم استقبال المتقدمين في مقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان. وتأتي هذه المبادرة كجزء أصيل من رؤية الدولة المصرية الشاملة لخفض معدلات البطالة بين الخريجين، والعمل على ربط مخرجات التدريب الفني باحتياجات التشغيل الفعلية في القطاع الصناعي، مما يساهم في خلق فرص عمل مستقرة وآمنة تضمن للشباب حياة كريمة وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام من خلال استثمار الطاقات الشبابية في قطاعات التصنيع المتقدمة.

وما يميز هذا الملتقى هو التوجه الجديد الذي تتبناه الشركة والوزارة تحت شعار 'مش محتاج خبرة.. إحنا هندربك ونبني مستقبلك سوا'، حيث تم فتح باب التقديم للشباب من الجنسين دون اشتراط وجود خبرات سابقة في مجال صناعة ضفائر السيارات. وستتولى الشركة العالمية توفير برنامج تدريبي فني وتأهيلي متطور وشامل، يكون مدفوع الأجر بالكامل، لضمان إكساب المتقدمين المهارات اللازمة للتعامل مع أحدث خطوط الإنتاج العالمية.

هذا النهج لا يهدف فقط إلى ملء الشواغر الوظيفية، بل يسعى إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة تقنياً، مما يرفع من كفاءة العامل المصري ويجعله قادراً على المنافسة في الأسواق الدولية. وتؤكد الوزارة أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يمثل النموذج الأمثل للتشغيل، حيث يتم دمج التعلم بالعمل في بيئة إنتاجية حقيقية، مما يقلل من الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق الواقعية.

أما فيما يتعلق بالحوافز والمزايا الوظيفية، فقد كشفت وزارة العمل عن حزمة متميزة ومنافسة تهدف إلى جذب أفضل الكوادر الشبابية، حيث يبدأ الراتب الشهري الصافي للعاملين من 8200 جنيه ويصل إلى 8600 جنيه، وهو راتب مجزٍ يعكس تقدير الشركة للجهود المبذولة. وبالإضافة إلى الراتب الأساسي، سيحصل الموظفون على حوافز إنتاج شهرية مرتبطة بالأداء، وأرباح سنوية تعزز من الدخل الإجمالي، فضلاً عن منح مالية تقدم في الأعياد والمناسبات الرسمية.

ولضمان الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة، توفر الشركة تأميناً صحياً واجتماعياً كاملاً لجميع العاملين، مع توفير وجبة يومية متكاملة لضمان سلامة وصحة العاملين داخل المصانع. كما حرصت الشركة على تذليل كافة العقبات اللوجستية من خلال توفير أتوبيسات مكيفة حديثة لنقل العاملين من وإلى أماكن سكنهم، مما يضمن وصولهم إلى مقار عملهم في مدينة بدر بكل سهولة وراحة، ويقلل من أعباء التنقل اليومي.

وفيما يخص شروط الالتحاق والتقديم، فقد حددت الوزارة مجموعة من الضوابط البسيطة لضمان وصول الفرص لمستحقيها، حيث يشترط في المتقدم الحصول على مؤهل دراسي متوسط أو فوق متوسط، وأن يتراوح السن ما بين 18 عاماً كحد أدنى و35 عاماً كحد أقصى. وبالنسبة للذكور، يجب تحديد الموقف من الخدمة العسكرية بشكل واضح، سواء كان ذلك عن طريق الإعفاء النهائي أو أداء الخدمة أو التأجيل أو عدم الإصابة بالدور.

كما تشترط الشركة إجادة القراءة والكتابة لضمان القدرة على استيعاب تعليمات السلامة والصحة المهنية والتعامل مع أدوات الإنتاج. ودعت الوزارة كافة الراغبين في اقتناص هذه الفرص إلى التوجه مباشرة إلى مقر الملتقى بمدينة العاشر من رمضان، مع ضرورة إحضار كافة المستندات المطلوبة والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورة شهادة الميلاد، وصورة شهادة التجنيد للذكور، حيث سيتم إجراء المقابلات الشخصية فور وصول المتقدمين واتخاذ إجراءات التعيين في أسرع وقت ممكن.

ختاماً، تؤكد وزارة العمل أن جهودها لن تتوقف عند هذا الملتقى، بل ستستمر في مد جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص محلياً ودولياً لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في مختلف محافظات الجمهورية. إن هذه التحركات تأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً على رأس أولوياتها.

إن توفير 500 فرصة عمل في مدينة بدر ليس مجرد رقم، بل هو خطوة نحو بناء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، تساهم في تقليل الضغط عن العاصمة وتخلق مراكز جذب اقتصادي جديدة في المدن الجديدة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحويل الشباب من باحثين عن عمل إلى عناصر منتجة تسهم في زيادة الصادرات الصناعية المصرية، مؤكدة أن الدولة ستظل داعماً أساسياً لكل مبادرة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة تليق بطموحات الشباب المصري في القرن الحادي والعشرين





