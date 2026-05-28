وزارة التربية تُعلن إجراءات صارمة لضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة 2026

توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من التدابير الوقائية والآليات الدقيقة لمكافحة الغش وضمان انضباط لجان الامتحانات خلال فترة الثانوية العامة 2026، مع جدول زمني مفصل للامتحانات وتعاون مع الجهات الأمنية.

أكدت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني، في بيان رسمي، أنها ستطبق مجموعة من الإجراءات والآليات الحاسمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 بصورة نزيهة وبدون أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام.

وشددت الوزارة على ضرورة الانضباط الكامل داخل اللجان المشرفة على الامتحانات، مؤكدةً أن أي مخالفة ستُعالج بأقصى درجات الجدية والحزم. كما أوضحت الوزارة أنها ستتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والسلطات التعليمية، لتطبيق إجراءات فورية وحاسمة في حال وقوع أي محاولة للغش أو التلاعب بالنتائج. وفي إطار هذه الجهود، صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أن الوزارة لا تقبل بأي تكرار لوقائع الغش التي شهدتها بعض الدورات السابقة.

وأضاف الوزير أنه إذا سمع بأي تقارير عن وجود أولاد أكابر أو أي أشخاص يحاولون التلاعب داخل أي لجنة امتحانية، سيتدخل شخصياً لتفقد الوضع وضمان عدم حدوث أي خرق للشفافية. وأكد الوزير أن النظام الجديد للامتحانات سيتضمن مواعيد محددة وواضحة لجميع المواد، بهدف تقليل أي فرص للتلاعب.

وبالنسبة للجدول الزمني للامتحانات، أعلنت الوزارة عن مواعيد رسمية للامتحانات وفق النظام الجديد، الذي يبدأ في 21 يونيو 2026 بامتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ويتبعها جدول محكم للغات، والعلوم، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والتاريخ، والجغرافيا، والاقتصاد. كما تم توضيح الفروقات بين النظام القديم والجديد لتجنب أي ارتباك لدى المتعلمين.

إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مواعيد نهائية لامتحانات الدبلومات الفنية، وأُعلنت فرص اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في مدارس ستيم، مع جدول مفصل للأيام التي ستجرى فيها اختبارات اللغة العربية، واللغات الأجنبية، والمواد العلمية. كل هذه الخطوات تُظهر التزام وزارة التربية بتوفير بيئة اختبار شفافة، تُحافظ على مصداقية العملية التعليمية وتضمن للطلاب فرصة عادلة للحصول على نتائج تعكس مستواهم الفعلي.

وتُختتم الخطة التعليمية بإعلان وزارة التربية عن إجراءات مراقبة دقيقة داخل قاعات الامتحان، تشمل استخدام تقنيات مراقبة إلكترونية وتدريب اللجان على اكتشاف أي سلوك غير معتاد. وستُجرى مراجعات مفاجئة للمواد، إضافة إلى حضور مفتشين متخصصين لضمان تطبيق القواعد بدقة. كل هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة العامة في نظام التعليم وتأكيد أن شهادة الثانوية العامة لعام 2026 ستحمل قيمة حقيقية دون أي شكوك حول سلامتها





