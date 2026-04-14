وزارة الزراعة تعلن الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد القمح المحلي وتستهدف 5 ملايين طن

أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن استعداداتها لبدء موسم حصاد القمح المحلي، مشيرة إلى زيادة المساحات المزروعة ورفع سعر التوريد لدعم المزارعين. وتهدف الوزارة إلى استلام 5 ملايين طن من القمح لتعزيز الأمن الغذائي.

أعلنت وزارة ال زراعة واستصلاح الأراضي عن استعداداتها النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي في جميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقد أكدت الوزارة على توفير كافة سبل الدعم الفني والتيسير على ال مزارعين ، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي قد تواجههم خلال عمليتي ال حصاد والتوريد. هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وضمان نجاح ال موسم الزراعي الحالي، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف استلام حوالي 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي. وأشار إلى أن هذا الهدف الطموح يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من القمح. كما أوضح فاروق أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المنزرعة بمحصول القمح، حيث تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي. وأرجع هذه الزيادة إلى الجهود المكثفة التي بذلتها المراكز البحثية التابعة للوزارة في استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث الممارسات الزراعية. وقد أثمرت هذه الجهود في رفع كفاءة الفدان، حيث يتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردبًا. وشدد الوزير على حرص الدولة على دعم المزارعين، وتشجيعهم، وضمان العائد المناسب لهم، وتحسين مستوى دخلهم. وتجلى هذا الدعم في زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع التأكيد على الصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، بحد أقصى 48 ساعة.

وجه وزير الزراعة قطاع الزراعة الآلية بضرورة الجاهزية القصوى وتوفير كافة الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي، مشدداً على توفير آلات الدراس بأسعار مخفضة للمزارعين لتقليل الفاقد من الحصاد وتوفير الوقت والجهد. وأكد على أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات المساحات المنزرعة الكبيرة، لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس. كما وجه الوزير كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، بضرورة التيسير على المزارعين وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي لضمان سير منظومة الحصاد والتوريد بكفاءة عالية، مع تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلي وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول. وشملت توجيهات فاروق، للإدارة المركزية لشئون المديريات، تشكيل غرف عمليات فرعية بمديريات الزراعة بكافة المحافظات، تربط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، لمتابعة سير عملية الحصاد والتوريد لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية. وأخيراً، شدد الوزير على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين والباحثين، ومسئولي الإرشاد الزراعي والمرور الدوري على الحقول ومراكز التجميع، للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الفنية المتبعة، وضمان تقديم الدعم المباشر للمزارعين في مواقع الإنتاج، بما يضمن انسيابية العمل ومنع أي تكدس أمام نقاط الاستلام. تاريخ بدء استقبال القمح المحلي هو 15 أبريل الجاري، وسيستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس المقبل.





