وزارة الأوقاف تستعرض دلالات رحلة العودة النبوية بعد حجة الوداع

منشور وزارة الأوقاف يسلط الضوء على الرحلة التاريخية للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع، موضحًا معالمها التشريعية والتربوية عبر المحطات المهمة على درب الأنبياء، كوادي فاطمة وعسفان والجحفة وذي الحليفة، مع الإشارة إلى أن الرحلة كانت بداية المرحلة الأخيرة من حياته، كما يتضمن خبرًا منفصلًا عن إرسال لجنة مصالحات من الأزهر إلى أسيوط.

تناقش وزارة الأوقاف المصرية في منشور جديد عبر منصتها الرقمية وصفحاتها الرسمية رحلة العودة المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد أداء حجة الوداع ، مسلطة الضوء على الأحداث والمواقف الإيمانية والتاريخية الخالدة التي صاحبت تلك الرحلة.

وتوضح الوزارة أن الرحلة لم تكن مجرد تنقل جغرافي، بل كانت مسيرة حافلة بالدلالات التشريعية والترربوية، حيث تجلت معالم نبوية عظيمة في عدد من المواقع التاريخية التي مر بها الركب النبوي الشريف. تبدأ الوزارة في سرد مراحل الرحلة ببداية departure من مكة بعد إتمام مناسك الحج، حيث أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم من منى إلى مكة ثم أتم طواف الوداع قبيل فجر الرابع عشر من ذي الحجة، وغادر مكة من جهتها السفلى وفق هديه في الدخول والخروج.

وصلّى بالمسلمين صلاة الفجر عند البيت الحرام قبل الانطلاق، وقرأ فيها بسورة الطور مودعًا مكة. وأشارت إلى أن النبي سلك طريق "درب الأنبياء" التاريخي، ومر بعدة محطات مهمة من بينها وادي مر الظهران المعروف اليوم بوادي فاطمة، ومنطقة الجُموم التي كانت محطة للقوافل، ومنطقة عسفان التي ارتبطت بتشريع صلاة الخوف، مما يظهر قدرة التشريع الإسلامي على الجمع بين العبادة والاستعداد للأعداء.

كما استعرض المنشور مرور الركب النبوي بوادي قُديد الشهير المرتبط بقصة أم معبد الخزاعية في رحلة الهجرة، ومرورهم بالجُحفة (مهيعة سابقًا) التي تُعد ميقاتًا لأهل الشام ومصر وتقاطع طرق القبائل. وأشارت إلى أن النبي وصل إلى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، حيث بات هناك قبل الدخول متوافقًا مع هديه بعدم دخول المدينة ليلًا. وقد أشرف على المدينة وكبر ثلاثًا، وذكر دعاء القفول المأثور.

وأكدت الوزارة أن عودة النبي بعد حجة الوداع كانت بداية المرحلة الأخيرة من حياته، حيث عاش بعدها نحو ثلاثة أشهر فقط، مما يجعل رحلة العودة محطةً غنية بالدروس من السيرة النبوية. في سياق منفصل، يذكر المصدر أن شيخ الأزهر قد وفد لجنة مصالحات إلى أسيوط لمعالجة تداعيات حادث بني محمديات. لا توجد تفاصيل إضافية عن الحادث أو مهمة اللجنة في النص المقدم.

المواضيع الرئيسية التي تغطيها الخبر هي: رحلة العودة النبوية بعد حجة الوداع، الدلالات التشريعية والتاريخية للطريق، المحطات المهمة على درب الأنبياء، الأهمية الرمزية للمدينة المنورة، ومهمة المصالحات في أسيوط





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