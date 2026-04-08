وزارة الأوقاف تتخذ إجراءات بشأن ظهور إعلامي لإمام وتعيد التأكيد على ضوابط الظهور

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا توضح فيه تفاصيل بشأن ظهور إعلامي لأحد الأئمة التابعين لها، وتؤكد على ضرورة الالتزام بضوابط الظهور الإعلامي لجميع منسوبي الوزارة.

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا توضح فيه تفاصيل واقعة تتعلق بأحد أئمتها وظهوره الإعلامي. ورد في البيان أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها لأحد أئمة وزارة الأوقاف ، وهو الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، إثر ظهوره على إحدى الفضائيات، وحديثه بكلام شابه ما لا يليق برؤية الوزارة ورسالتها، وما هو ليس خليقًا بمظهر الإمام ومكانته. وشدد البيان على حرص الوزارة على استقامة الظهور الإعلامي لمنسوبيها بما يليق برسالة الخطاب الديني المصري الرشيد الذي تقوم عليه الوزارة.

في أعقاب هذه الواقعة، استُدعي الشيخ مظهر شاهين إلى ديوان الوزارة بعد ساعات من الظهور الإعلامي. وقد مثل أمام الجهة المختصة بالديوان. وبسؤاله عن الواقعة، أقر الشيخ بالخطأ، واعترف بأنه لم يكن موفقًا في ما قال، وأثار لغطًا، وأنه ظهر على الشاشة الفضائية دون الحصول على تصريح مسبق أو ترشيح من الوزارة. كما قدم اعتذاره عما بدر منه، وتعهد بعدم الظهور الإعلامي مرة أخرى إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من الوزارة. بناءً على إقراره بالخطأ، شرعت الجهة المختصة في إحالة الواقعة إلى الإدارات المختصة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.\وفي إطار هذا السياق، جددت الوزارة تعميمها على جميع منسوبيها، على اختلاف صفاتهم ومناصبهم، بعدم جواز الظهور الإعلامي بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على تصريح مسبق وترشيح من الوزارة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق الوثيق الذي تحرص عليه الوزارة مع جميع وسائل الإعلام، سواء كانت تقليدية أو حديثة. كما جددت الوزارة التعميم على جميع منسوبيها -بالعلم والالتزام، وبالمساءلة عند الاقتضاء- بضرورة الالتزام بحسن الظهور، شكلاً وموضوعًا، في جميع المناسبات، سواء داخل المساجد أو خارجها، وعلى شاشات وسائل الإعلام المختلفة وأثيرها. ويهدف هذا التعميم إلى ضمان أن يكون ظهورهم وحديثهم محققًا للعلم والوعي ومكارم الأخلاق، وداعمًا للتحصين من التطرف وتعزيز الانتماء للوطن، والمساهمة في صناعة الحضارة وفقه العمران، وغير ذلك من المقاصد الرفيعة التي تخدم جلال الخطاب الديني وتعزز من رسالة الوزارة. البيان أكد على أهمية الحفاظ على الصورة المشرفة للأئمة والخطباء، وتعزيز دورهم في نشر الوعي الديني الصحيح، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال.\تضمن البيان أيضًا تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة في الظهور الإعلامي، وذلك لضمان عدم الإساءة إلى الدين أو الإضرار بسمعة الوزارة أو منسوبيها. كما شدد على أهمية التنسيق مع الوزارة قبل أي ظهور إعلامي، للحصول على الموافقة والتوجيهات اللازمة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على وحدة الصف وتماسك المجتمع، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدينية، وتوجيه الخطاب الديني نحو البناء والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي من منسوبيها يخالف هذه التعليمات، وذلك حفاظًا على هيبة المؤسسة الدينية ورسالتها السامية. كما أكدت الوزارة على التزامها بدعم ومساندة الأئمة والخطباء الذين يلتزمون بالضوابط والتعليمات، ويساهمون في نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز قيم التسامح والاعتدال في المجتمع. وأخيرًا، دعت الوزارة جميع منسوبيها إلى الالتزام بالمسؤولية، والتحلي بالأخلاق الحميدة، والتعاون مع الوزارة لتحقيق أهدافها السامية في خدمة الدين والمجتمع





