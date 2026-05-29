وزارة الزراعة تستعرض أبرز جهودها خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

شهدت وزارة الزراعة نشاطا مكثفا على مختلف الأصعدة خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.

نشر المركز الإعلامي ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا يفصل أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة .

شهدت وزارة الزراعة نشاطا مكثفا على مختلف الأصعدة خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين. وأعلنت الوزارة موافقة السيد علاء فاروق وزير الزراعة على فتح باب الترشح لجوائز مركز البحوث الزراعية لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تحفيز العلماء والباحثين وتشجيع الابتكار في القطاع الزراعي. كما شهد تسليم شهادات التخرج لـ18 مبعوثًا من 11 دولة أفريقية وآسيوية، ضمن برامج التدريب في مجالات المكافحة المتكاملة للآفات وتمكين المرأة الريفية.

وفي إطار دعم التنمية الزراعية بالمحافظات شهد الأسبوع تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، حيث تم إنشاء خزانات وجابيات مياه في منطقة النجيلة بمحافظة مطروح، لدعم المجتمعات الصحراوية وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية. كما تم تنظيم ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية حول متبقيات المبيدات، لدعم منتجي ومصدري المانجو وتحسين جودة الصادرات الزراعية.

وفي إطار تمكين المرأة، تم تنفيذ مشروعات لإنتاج الحرير الطبيعي وتربية دودة القز لدعم المرأة المعيلة، إلى جانب استمرار قوافل الزراعة التعاقدية في المرور على المحافظات لتوقيع عقود المحاصيل الاستراتيجية والزيتية مع المزارعين. كما عملت الوزارة على رفع كفاءة القطاع الصناعي الزراعي من خلال تأهيل مديري مصانع المبيدات، ودعم التوسع في زراعة عباد الشمس الزيتي بسيناء، مع إنشاء 10 حقول إرشادية بمنطقة جنوب القنطرة شرق.

وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة نظمت الوزارة ورشة عمل دولية حول السلامة والأمان البيولوجي بمعهد الصحة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الفاو، في إطار تعزيز نظم الوقاية من الأمراض. كما تم تنفيذ الحملة القومية للتحصين، والإعلان عن إعطاء نحو 5.8 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وفي إنجاز مهم، تم توسيع نطاق الاعتماد الدولي لمعامل الصحة الحيوانية بالغردقة وفق المواصفة الدولية ISO 17025، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في جودة الفحوصات المصرية.

وفي إطار جهودها لحماية الأراضي الزراعية واصلت الوزارة جهودها في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة أكثر من 50 حالة تعدٍ واسترداد أراضي الدولة، إلى جانب تنفيذ حملات موسعة في 11 محافظة خلال وقفة عيد الأضحى، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف. وفي قطاع التعاون الدولي وتعزيز الصادرات شهد قطاع التصدير طفرة ملحوظة، خاصة في صادرات الخيول العربية، مع تجديد اعتماد خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي.

كما بدأت أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالمملكة العربية السعودية لموسم حج 1447هـ. وفي إطار النشاط الميداني والمتابعة أجرى رئيس هيئة الإصلاح جولة تفقدية على مشروعات الإصلاح الزراعي بمحافظة الشرقية، لمتابعة منظومة الإنتاج الحيواني وتوريد القمح، بالإضافة إلى متابعة جهود إزالة التعديات. كما تم تجديد اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للعام التاسع على التوالي.

وشهد الاسبوع الماضي استعدادات مكثفة لعيد الأضحى حيث رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم تشغيل 497 مجزرًا حكوميًا بالمجان للمواطنين، مع استمرار متابعة أعمال الحصاد وضبط الأسواق. كما استمرت حالة الطوارئ خلال أول أيام العيد، مع الإشراف على أعمال الذبح المجاني وتنفيذ حملات ميدانية في 8 محافظات لضمان سلامة اللحوم وصحة المواطنين





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الزراعة استراتيجية الدولة الأمن الغذائي التنمية الزراعية المستدامة المزارعين التعاون الدولي

United States Latest News, United States Headlines