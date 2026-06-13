وزارة الخارجية الكورية الشمالية تندد بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو-جو

تندد وزارة الخارجية الكورية الشمالية بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات الصلة إلى كوريا الجنوبية، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية نددت بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية ، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار المسئول إلى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات الصلة إلى كوريا الجنوبية بقيمة تقارب 300 مليون دولار باعتبارها أحدث مثال على ذلك. وتنتقد كوريا الشمالية باستمرار التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتصفه بأنه استعداد للحرب. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن مسئولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا في سيول لمناقشة سبل تعزيز الردع النووي والجاهزية في مواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن فرنسا منخرطة بشكل مباشر في الاتصالات المتعلقة بالتفاهم الأمريكي الإيراني. وذكر المسئول في وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا منخرطة بشكل مباشر في الاتصالات المتعلقة بالتفاهم الأمريكي الإيراني، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاقية نووية متينة. وتابع المسئول قائلا: "نحن منخرطون بشكل مباشر في الاتصالات المتعلقة بالتفاهم الأمريكي الإيراني، وأننا نؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاقية نووية متينة. ",





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