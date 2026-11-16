وزارة الصحة تنفي انتشار الجدري بالمدارس وتوضح الفارق مع الجديري المائي

وزارة الصحة والسكان تؤكد استئصال مرض الجدري عالميًا عام 1980، وتوضح أن الإشاعات تخلط بينه وبين الجديري المائي الموسمي الذي لا يستدعي إغلاق المدارس.

نفى الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بشكل قاطع التوجهات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض الجدري داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تخلط بشكل كبير بين مرضين مختلفين تمامًا في طبيعتهما ومخاطرهما. وأوضح المتحدث أن الإشاعات الحالية تستند إلى سوء فهم طبي جسيم، حيث يتم التباس بين مرض الجدري الذي تم القضاء عليه عالميًا، وبين مرض الجديري المائي الذي يعتبر حالة فيروسية موسمية معتادة.

حقيقة استئصال الجدري وظهور الجديري المائي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن منظمة الصحة العالمية أعلنت رسميًا عن القضاء التام على مرض الجدري في عام 1980، مما يعني أنه لم يعد موجودًا لانتشاره أو التسبب في وباء حاليًا. وأشار إلى أن الحديث المتداول في الفترة الأخيرة يتعلق بمرض الجديري المائي، وهو عدوى فيروسية تظهر بشكل طبيعي ومعتاد خلال هذا الوقت من كل عام بين الأطفال الملتحقين بالمدارس. وبينما قد يثير اسم المرض الذعر لدى البعض، إلا أن طبيعته تختلف جذريًا عن الجدري المميت الذي عرفته البشرية في الماضي، مما يستدعي التوضيح الدقيق لوقائع الأمور.

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مسار التعافي والإجراءات الاحترازية بالمدارس

وصف المتحدث باسم وزارة الصحة مرض الجديري المائي بأنه من الأمراض البسيطة في الغالبية العظمى من الحالات، حيث يتعافى الطفل تلقائيًا دون حاجة لتدخلات معقدة خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام. وتحدث عن الإجراء الذي تم تطبيقه في إحدى المدارس بشكل خاص، موضحًا أنه إجراء احترازي محصور بتلك المؤسسة فقط، ولا يعكس إعلانًا عن حالة طوارئ صحية عامة أو قرارًا عامًا يشمل جميع المدارس على مستوى الجمهورية. ولم ترد أي توصية طبية رسمية من وزارة الصحة بتعميم ارتداء الكمامات أو تعليق الدراسة في المدارس نتيجة الإصابة بمرض الجديري المائي.

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دور الكمامات والعزل المنزلي للأطفال

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن الإجراء الصحي الصحيح والفعال يتمثل في بقاء الطفل المصاب بالطفح الجلدي في منزله، حتى تجف الحبوب تمامًا، وهي مرحلة علاجية طبيعية تحدث عادة خلال خمسة إلى سبعة أيام من بدء الظهور. ولفت إلى أن الدور الوقائي للكمامة محدود للغاية في مواجهة هذا الفيروس تحديدًا، نظرًا إلى قدرة الفيروس على بدء مرحلة العدوى والنقل قبل ظهور الطفح الجلدي بيوم أو يومين، مما يجعل العزل المنزلي هو الحل الأمثل للحد من انتشاره. وهذا النهج يعكس بروتوكولات صحية مدروسة تعتمد على الممارسة العملية بدلاً من الإجراءات الوقائية العامة التي قد لا تكون فعالة ضد هذا النوع من الفيروسات.

توصيات خاصة للحالات الحساسة ورسالة للمبدعين

شدّد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا في حالات إصابة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل السيدات الحوامل، أو الرضع حديثي الولادة، أو المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ووجه رسالة واضحة ومباشرة إلى صناع المحتوى والناشرين على منصات التواصل، دعاهم فيها إلى التحري الدقيق والحذر الشديد في استخدام المصطلحات الطبية والبيانات الصحية. وأكد أن الخطأ في تسمية المرض أو نشر معلومات غير دقيقة قد يتسبب في إثارة حالة من الذعر غير المبرر بين آلاف الأسر، مما يؤكد أهمية الدور الإعلامي في نشر الوعي السليم بدلاً من الخوف.