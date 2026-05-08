وزارة الزراعة تكشف عن جهود لجنة مبيدات الآفات خلال أبريل وتعزز التصنيع المحلي للمبيدات

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر أبريل، حيث تم تنفيذ 1919 إجراءً تنظيميًا، بما في ذلك منح 88 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، و46 شهادة تدريب، بالإضافة إلى إصدار 475 موافقة فنية للاستيراد، و478 إفراجًا جمركيًا، و153 شهادة تسجيل، و465 بطاقة استدلالية، و10 إفادات، و145 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و38 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا. كما أصدرت اللجنة 8 تصاريح لتشغيل مصانع، في إطار خطة الوزارة لتوطين صناعة المبيدات ودعم التصنيع المحلي. وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من تداول كتب ومؤلفات مزيفة تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة زورًا للجنة مبيدات الآفات الزراعية.

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر أبريل، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي .

وأوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة أنهت نحو 1919 إجراءً تنظيميًا من التصاريح والموافقات الفنية وشهادات التسجيل والتراخيص، خلال شهر إبريل، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني. وأشار التقرير إلى أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 88 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته اللجنة لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق مكافحة فعالة للآفات في التوقيتات المناسبة، ويحافظ في الوقت ذاته على صحة الإنسان والبيئة.

وأصدرت اللجنة 46 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي، الذي يتعامل بشكل مباشر مع شريحة واسعة من المزارعين، ويؤدي دورًا محوريًا في حماية المحاصيل الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية. كما أصدرت اللجنة 475 موافقة فنية للاستيراد، و478 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب إصدار 153 شهادة تسجيل، و465 بطاقة استدلالية، و10 إفادات، و145 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و38 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.

وفي ضوء خطة وزارة الزراعة لتوطين صناعة المبيدات ودعم التصنيع المحلي، أصدرت اللجنة 8 تصاريح لتشغيل مصنع، مما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع الزراعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الاستراتيجي، فضلًا عن تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأكدت أبو يوسف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة منظومة تداولها واستخدامها، بما يضمن تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام، يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التحذير من تداول كتب ومؤلفات مزيفة تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة زورًا للجنة مبيدات الآفات الزراعية، مؤكدة أن النسخ الرسمية من كتاب "التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات" تُتاح مجانًا وحصريًا عبر الموقع الإلكتروني للجنة والإدارات الزراعية، كما شددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المروجين لهذه الكتب المضللة حمايةً لسلامة المحاصيل والصحة العامة، مع دعوة المزارعين والمهندسين للتحقق من مصادر المعلومات الفنية والالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الشأن





