وزيرا الإسكان والصناعة يناقشان تخصيص أراضي بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة وجذب استثمارات محلية وأجنبية لتعزيز القاعدة الصناعية.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا استراتيجيًا مع المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة، بهدف بحث سبل توفير قطع الأراضي اللازمة ب المدن الجديدة لإنشاء مناطق صناعية حديثة. جاء هذا اللقاء لتدارس فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

استراتيجية تخصيص الأراضي لدعم التوسع الصناعي

تناول الاجتماع استعراضًا ومناقشة دقيقين لعدد من المقترحات المتعلقة بقطع الأراضي والمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية جديدة. تم دراسة مدى ملاءمة هذه المواقع من حيث الموقع الجغرافي والمساحة المتوفرة، بالإضافة إلى مدى توافر المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة. يهدف هذا التقييم الدقيق إلى ضمان نجاح المشاريع الصناعية المستقبلة وفعاليتها الاقتصادية.

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فضلاً عن ذلك، ركز النقاش على فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة القائمة. يسعى هذا التوسع إلى تحقيق تكامل فعال بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي، مما يضمن استدامة النمو في المناطق الحضرية الجديدة. تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق استغلال أمثل للأراضي المتاحة وتوجيه استخدامها بما يتماشى مع المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة.

موقف وزارة الإسكان والمرافق تجاه التنمية

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل باستمرار على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة. أشارت إلى أهمية توجيه هذه الأراضي نحو الاستخدامات التي تتماشى مع المستهدفات التنموية والاقتصادية الوطنية. كما أكدت على الدور المحوري للتوسع في الأنشطة الصناعية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة.

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وأوضحت وزيرة الإسكان أن هذا التوسع الصناعي يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل متنوعة للسكان، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين الصناعيين. يرى الوزير أن هذا التوسع يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

تعزيز التكامل الحكومي لجذب الاستثمارات

أشار وزير الصناعة إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تتمتع بالمقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة. هذا التعاون يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة. يحرص الجانبان على تهيئة البيئة المناسبة لبدء الأنشطة الصناعية وفقًا للمخططات المعتمدة.

أكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة للأنشطة الصناعية المختلفة. تركز الجهود على تيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي. يهدف هذا النهج إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

تساهم هذه الجهود المشتركة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب والخريجين. يسعى الجانبان لضمان أن تكون هذه المناطق الصناعية مراكز جذب للاستثمار الأجنبي المباشر. هذا التركيز على البنية التحتية والموارد البشرية يهدف إلى خلق بيئة تنافسية قوية. تعكس هذه الخطوات التزامًا واضحًا بتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. يظل التنسيق بين الوزارتين عاملاً حاسمًا في نجاح هذه الخطط التنموية الشاملة.