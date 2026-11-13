وزارة المالية: استراتيجية تطوير مناطق البحر الأحمر لخفض الدين العام

أعلنت وزارة المالية عن استراتيجية لإدارة الأصول باستخدام أراضي البحر الأحمر للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف خفض المديونية الحكومية وتحسين الخدمات.

أكدت وزارة المالية المصرية استمرار العمل على استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات الحكومية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن للدولة. وأشارت الوزارة إلى أن الأراضي الحكومية التابعة لمناطق البحر الأحمر والمخصصة في البداية لخفض الدين العام ، سيتم توجيهها بشكل جديد نحو الاستثمارات المباشرة وتفعيل الشراكات الاستراتيجية. جاء هذا الإعلان في سياق حديث مسئولين ب وزارة المالية حول الخطط المستقبلية لاستغلال المناطق الساحلية لتعزيز القاعدة الاقتصادية للدولة، خاصة في ظل التطورات العالمية التي تتطلب مصادر دخل مستدامة.

تطوير منطقة البحر الأحمر لجذب الاستثمارات

كشف وزير المالية عن وجود مخطط استراتيجي شامل لتطوير منطقة البحر الأحمر، يهدف بشكل رئيسي إلى جذب تدفقات استثمارية جديدة ودائمة تدر إيرادات كبيرة على خزينة الدولة. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى توفير بدائل متنوعة ومتعددة للوصول إلى أعلى عائد اقتصادي وتنموي ممكن، من خلال التخطيط الأمثل لهذه المناطق الساحلية التي تمتلك إمكانيات كبيرة. هذا التخطيط يركز على تحويل المناطق من مجرد أصول ثابتة إلى محركات نمو اقتصادي فعالة من خلال استغلالها بطرق مبتكرة تخدم التنمية الوطنية.

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آليات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

أوضحت وزارة المالية أن الاستفادة من الأصول الحكومية ستتم عبر عدة آليات مرنة، منها الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي. كما سيتم اللجوء إلى مبادلة جزء من الاستثمارات المباشرة بمديونيات مستحقة على الدولة، مما يساعد في تخفيف العبء المالي المباشر. وسيتم توجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر نحو خفض المديونية الحكومية وخدمة الدين العام، لضمان استقرار الوضع المالي للدولة على المدى الطويل.

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نتائج استراتيجية خفض الدين الحكومي

أشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين التي تتبعها قد أسهمت بشكل فعّال في خفض المديونية الحكومية من نسبة 96٪ إلى 81,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة ثلاث سنوات فقط. بالإضافة إلى ذلك، حققت الموازنة العامة فوائض أولية سنوية، بلغت نسبتها 4,9٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026. وتعمل الوزارة على الاستفادة من عوائد استثنائية متوقعة من خلال صفقات استثمارية كبرى، مما يساهم في تسريع مسار خفض معدلات الدين العام بشكل أكبر.

توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أكدت وزارة المالية أنها تعمل على إتاحة فرص جديدة ومهمة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني. وتستهدف الوزارة زيادة الحيز المالي المتاح للدولة، بهدف زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما تشمل الأولويات تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو استخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق رفاهية المجتمع. هذا التوجه يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية تدعم النمو المستدام ويحسن جودة الحياة للسكان في مختلف المحافظات.