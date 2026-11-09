وزارة الصناعة تطلق منظومة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بميزانية مليار جنيه

كشفت وزارة الصناعة عن إطلاق منظومة رقمية جديدة تهدف لإعادة تأهيل المصانع المتعثرة، بدعم من صندوق بقيمة مليار جنيه وشراكات مع سي أى كابيتال لتعزيز الإنتاج المحلي.

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حلول استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة تدوير وتشغيل المصانع التي توقفت عن العمل، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الصناعيين وتحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي في الدولة وترشيد فاتورة الاستيراد من خلال استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة بدلاً من إهمالها. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والنمو في هذا القطاع الحيوي.

آليات التسجيل والدعم الرقمي للمصانع

تبدأ رحلة إعادة التشغيل بمتطلبات محددة على المنصة الرقمية، حيث تطلب الوزارة من أصحاب المصانع المتعثرة التسجيل في منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة وإدخال بياناتهم بدقة. يتم من خلال هذه الخطوة تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مصنع، والتي تشمل الدعم المالي، أو الفني، أو تحويله إلى فرصة استثمارية جذابة لجذب شركاء جدد. تهدف هذه المنظومة الرقمية إلى تسهيل الإجراءات وتوحيد آليات التعامل مع الحالات المختلفة، مما يضمن شفافية أكبر في عملية الدعم والتقييم.

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دور سي أى كابيتال والتمويل الهيكلي

تلعب شركة سي أى كابيتال دوراً محورياً في دعم القطاع المالي للمشروع، حيث تتولى توفير التمويل الصناعي ورأس المال العامل اللازم لاستئناف عمليات التشغيل. يغطي هذا الدعم إعادة هيكلة الديون الموجودة مع إمكانية سداد جزء منها، مما يخفف الأعباء المالية عن المصنعين ويساعدهم على الاستقرار. تقوم الشركة بمتابعة أداء المصانع عن كثب حتى الوصول إلى مرحلة إعادة التشغيل الكامل، وتدخل كشريك في هذه المصانع لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات قبل التخارج.

الحلول الفنية ومركز تحديث الصناعة

في الجانب الفني، يتدخل مركز تحديث الصناعة لتقديم حلول متخصصة ومخصصة للمصانع التي تعاني من عقبات تشغيلية أو تقنية. يقوم المركز بتقييم الفجوات الموجودة بدقة ووضع خطة تطوير شاملة لمعالجة هذه المشكلات. يتم متابعة تنفيذ الحل بشكل دقيق مع المصنع لضمان الجودة والفعالية، مما يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل من الهدر في الموارد. يهدف هذا التدخل إلى معالجة الأسباب الجذرية لتوقف المصانع وليس الأعراض فقط.

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الأهداف الاستراتيجية وفاتورة الاستيراد

يضع هذا المشروع نصب عينيه تحويل المصانع المتعثرة إلى أصول منتجة تساهم بشكل مباشر في تعزيز القاعدة الصناعية للدولة. من خلال زيادة القدرة الإنتاجية المحلية، تسعى الوزارة إلى تقليل الاعتماد على السلع المستوردة وترشيد فاتورة الاستيراد الوطنية. يعمل هذا النهج على حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية وضمان استقرار الإمدادات الصناعية للمواطنين والشركات.

آلية الشراكة والمستثمر الجديد

تتضمن الحلول المتكاملة للوزارة خيار الربط والشراكة مع مستثمرين جدد من خلال المنصة الرقمية، مما يفتح الباب أمام رؤوس أموال جديدة وخبرات إدارة حديثة. يضمن هذا الخيار بقاء المصانع في دائرة النشاط الاقتصادي وإدارة أصولها بكفاءة أعلى من خلال خبراء متخصصين. تعمل هذه الشراكات على ضمان استدامة الإنتاج وجودة المنتجات المطروحة في السوق المحلي، مما يعزز من ثقة المستهلك في المنتجات الوطنية.