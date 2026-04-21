وزارة الأوقاف: تطوير مساجد آل البيت يرسخ السيادة المصرية ويعزز السياحة الدينية العالمية

استعراض لجهود الدولة المصرية في ترميم وتطوير مساجد آل البيت والمساجد التاريخية، مع التأكيد على السيادة المصرية الكاملة على أعمال الإشراف والترميم، ودور هذه المشروعات في تنشيط السياحة الدينية ونشر الفكر الوسطي.

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية، أن مشروع تطوير وترميم مساجد آل البيت والمواقع التاريخية ذات الطابع الإسلامي في مصر لا يمثل مجرد عملية صيانة معمارية عادية، بل هو استراتيجية قومية متكاملة تتجاوز حدود الحجر لتصل إلى جوهر الهوية الثقافية والدبلوماسية للدولة المصرية. وأوضح رسلان في تصريحاته أن هذه المساجد تمثل منارة للفكر الوسطي المستنير، وتعد قبلة روحية تجذب المحبين والباحثين من كافة بقاع الأرض، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للثقافة الإسلامية الأصيلة.

وفيما يتعلق بآليات العمل المتبعة، شدد المتحدث باسم وزارة الأوقاف على أن الدولة المصرية تفرض سيادة كاملة ومطلقة على كافة أعمال التطوير والترميم. وأشار إلى أن أي مساهمة خارجية، مثل ما تقدمه طائفة البهرة من دعم مادي، تظل محصورة في الجانب التمويلي فقط، بينما تخضع كافة عمليات الإشراف الهندسي، والتخطيط العمراني، ومراجعة النقوش والزخارف التاريخية، والترميم الدقيق لإشراف كفاءات مصرية خالصة، وذلك لضمان الحفاظ على الهوية المعمارية للمساجد وحمايتها من أي تدخل قد يغير طابعها الأصيل. وأضاف رسلان أن هذه الجهود المكثفة تهدف إلى وضع مصر على خارطة السياحة الدينية العالمية، من خلال تحويل هذه المساجد إلى مزارات دولية تستهوي عشاق الفن المعماري الإسلامي والمهتمين بالتاريخ والحضارة من مختلف الجنسيات. ولفت إلى النجاح الملموس لفعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الذي يُعقد في رحاب مسجد الإمام الحسين، حيث شهد الملتقى طفرة في المشاركة الدولية، متصاعداً من 15 دولة في بداياته ليصل إلى 35 دولة في دوراته الأخيرة، وهو ما يعكس ثقة العالم في الدور المصري الداعم لقيم التسامح والاعتدال. وفي ختام حديثه، أشاد الدكتور رسلان بالرؤية الوطنية للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع العناية بالمساجد وتطويرها على رأس الأولويات بالتوازي مع خطط التنمية المجتمعية. كما نوه بالدور المحوري لصندوق تحيا مصر في تقديم الدعم اللازم لمبادرات إعمار بيوت الله بالتوازي مع جهوده الإنسانية في قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية، مؤكداً أن التكامل بين الدولة والمؤسسات المجتمعية هو السبيل الأمثل لتحقيق نهضة شاملة تحافظ على التراث وتواكب طموحات المستقبل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines