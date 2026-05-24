وزارة الأوقاف المصرية تكشف عن نص خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 وتؤكد على قيم التسامح والتكافل الاجتماعي

في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى، أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع الخطبة الموحدة لعام 2026، والتي تتناول أسرار يوم النحر وعبر قصة الفداء الكبرى، مع توجيهات بنشر البهجة ومساعدة المحتاجين وتخصيص آلاف الساحات لأداء الصلاة.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي عن تفاصيل وموضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وذلك في إطار سعيها لتوحيد الرسالة الدينية الموجهة للمسلمين في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يستعد المصريون لاستقبال العيد في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والبهجة.

وفي سياق متصل، قدم وزير الأوقاف تهانيه القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى، معرباً عن أمنياته للشعب المصري بالخير واليمن والبركات. ومن الناحية التنظيمية، كشفت الوزارة عن تخصيص 6847 ساحة في مختلف المحافظات لضمان أداء صلاة العيد في بيئة آمنة ومنظمة، مما يعكس اهتمام الدولة بتيسير أداء الشعائر الدينية وتوفير كافة السبل لراحة المصلين في هذا اليوم المبارك الذي يمثل محطة روحية هامة في حياة كل مسلم.

وقد ركزت الخطبة الأولى التي أعدتها الوزارة على دعوة المصلين إلى تذوق أسرار الحج الأكبر واستشعار جلال يوم النحر، مؤكدة أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو مطلع للفيض الإيماني الذي تقر به العيون وتطمئن به القلوب. وأوضحت الخطبة أن يوم النحر يتجلى فيه صفح الله سبحانه وتعالى على عباده، وتجتمع فيه أمهات القربات من خلال رمي جمرة العقبة وطواف الوفاء والسعي بين الصفا والمروة.

ودعت الخطبة كل مسلم، سواء كان حاجاً في مكة أو في بيته، أن يبادر بتعمير ساعاته بالتهليل والتكبير والتعظيم، وأن يقصد باب مولاه تائباً منيباً، ليرتقي بروحه إلى آفاق التوحيد الخالص، مستشعراً عظمة الخالق وقدرته، ومحولاً لحظات العيد إلى فرصة للتجديد الروحي والتطهر من الذنوب والخطايا من خلال الاستغفار والرجوع إلى الله بقلب سليم. كما تطرقت الخطبة بعمق إلى منحة الفداء الكبرى وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، داعية المصلين إلى تدبر معاني الاستسلام المطلق لأمر الله واليقين التام بحكمته.

وأشارت الخطبة إلى كيف تحولت المحنة الشديدة إلى عطايا ربانية واسعة عندما صدق الأب والابن في وفائهما وتعلقهما بخالقهما، مما أدى إلى نزول الفرج من السماء واستبدال الذبح بذبح عظيم. وشددت الخطبة على أن العبرة من هذه القصة هي أن مع العسر يسراً، وأن اليقين في الله هو المفتاح لكل باب مغلق.

وفيما يخص شعيرة الأضحية، أكدت الخطبة أن إراقة الدماء في هذا اليوم لا تهدف إلى مجرد الذبح، بل هي وسيلة لتقوى القلوب وتطهير النيات، حيث تأتي الأضحية يوم القيامة بقرونها وأشعارها كشاهد على إيمان العبد وتضحيته في سبيل الله، وهو ما يجعل من هذه الشعيرة عملاً محبوباً إلى الله تعالى يفيض بالبركات والرحمات على البيت والمجتمع. وفي الجزء الثاني من الخطبة، انتقل التركيز إلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي، حيث دعت وزارة الأوقاف المصلين إلى نشر بهجة العيد من خلال التوسعة على الأهل والناس وإدخال السرور على قلوب المحيطين.

وأوضحت الخطبة أن الإسلام دين السماحة والرحمة، وأن العيد هو الوقت الأمثل لترسيخ هذه القيم من خلال المودة والثناء وصلة الأرحام التي قد تكون انقطعت بسبب خلافات دنيوية. وأشارت الخطبة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس أحسن الثياب والتعامل بود مع الأصحاب والأهل، والترويح المباح الذي يرسم البسمة على وجوه الصغار والكبار. كما وجهت الخطبة نداءً إنسانياً بضرورة الالتفات إلى المحرومين والفقراء ومشاركتهم فرحة العيد لضمان وصول البهجة إلى كل بيت.

واختتمت الخطبة بالتأكيد على أن العيد الحقيقي يكمن في تصفية القلوب من الضغائن وعمارتها بالطاعة، مع حث المسلمين على استغلال أيام التشريق في ذكر الله والتمسك بالقرآن الكريم، تماشياً مع الأمر الإلهي في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، لتكون هذه الأيام نقطة انطلاق نحو حياة ملؤها الإيمان والعمل الصالح والتكافل الاجتماعي





