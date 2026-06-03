وزارة التربية والتعليم تصدر تنبيهات مهمة حول أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2026، تتعلق بطريقة كتابة وتظليل رقم الجلوس، وإتاحة أرقام الجلوس ومقار اللجان، وبدء جدول الامتحانات. كما سمحت الوزارة بدخول بعض الأجهزة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

أصدرت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني تنبيهًا عاجلاً إلى طلاب الثانوية العامة لعام 2026 حول طريقة كتابة وتظليل رقم الجلوس خلال الامتحانات. أكدت الوزارة على ضرورة تظليل رقم الجلوس المكون من سبعة أرقام بالترتيب الصحيح إلى جانب كتابته بالأرقام، ولا سيما أن نظام التظليل سيتم اعتماده كجزء من آلية التصحيحEB.

مثال ذلك إذا كان رقم الجلوس 1830264، يجب على الطالب كتابة الرقم كاملاً ثم تظليل كل رقم حسب تسلسله في الجدول المخصص لذلك داخل كراسة الامتحان. تأتي هذه التعليمات في إطار تحضيرات الوزارة للامتحانات النهائية، بهدف تنظيم عملية التصحيح وضمان دقة تسجيل البيانات. وعن إجراءات توزيع أرقام الجلوس، أعلنت الوزارة أن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 لطلاب القسمين العلمي والأدبي، بموجب النظامين القديم والجديد، أصبحت متاحة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم عبر منصة الشهادات العامة.

وذكرت أن أرقام الجلوس، بالإضافة إلى تحديد مقار اللجان الامتحانية لكل طالب، تم توزيعها على المدارس بدءًا من يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، لتسهيل حصول الطلاب على معلوماتهم. ويمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام جلوسهم ومقر لجانهم إلكترونيًا من خلال الدخول إلى منصة الشهادات العامة باستخدام الرابط الرسمي https://moe-register.emis.gov.eg/login. ويجب على الطلاب التحقق من بياناتهم الشخصية وتحديد miejsce الامتحان في الوقت المحدد لتجنب أي تأخير أو ارتباك.

كذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميًا، على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 21 يونيو 2026. وقد أكدت الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يسهم في راحة الطلاب وتركيزهم. كما شددت على أهمية الانضباط والالتزام بالتعليمات خلال الامتحانات، من بينها تعليمات تظليل رقم الجلوس方式来 دعم عملية التصحيح الأخرى.

ことを此外، أعلنت الوزارة عن بعض التدابير accommodation لأصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث سمحت بدخول سماعات ضعاف السمع ومضخات الأنسولين الرقمية إلى قاعات الامتحان، وذلك لتسهيل أداء الطلاب من ذوي الإعاقات الصحية. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الوزارة لتوفير بيئة امتحانية متكافئة لجميع الطلاب. وفي سياق الاستعدادات، حذر خبير تربوي من بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، مثل عدم滴定 رقم الجلوس بشكل صحيح، أو كتابته بطريقة غير واضحة، مما قد يؤدي إلى complications في عملية التصحيح.

كما نصح الخبير الطلاب بمراجعة التعليمات الرسمية بعناية، والالتزام بها حرفيًا داخل قاعة الامتحان، والتأكد من قراءة الأسئلة بشكل كامل قبل البدء في الإجابة





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