وزارة التربية والتعليم: فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027. وسيتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. وحددت الوزارة أن سن القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية وال تعليم ، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات على أولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح إلكترونيًا فقط خلال الفترة من 1 يونيو 2026 وحتى 30 يونيو 2026، مؤكدة ضرورة إدخال البيانات بشكل دقيق واستكمال جميع الإجراءات لضمان قبول الطلبات بشكل مبدئي. ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يتيح النظام تسجيل بيانات الطفل وولي الأمر ومتابعة حالة الطلب ونتيجة القبول المبدئي إلكترونيًا، مع إغلاق باب التقديم فور انتهاء المدة المحددة دون أي استثناءات.

حددت الوزارة أن سن القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، وفقًا للضوابط المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الرسمية. يبدأ ولي الأمر بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم إدخال بيانات الطفل وولي الأمر بدقة، وبعد تسجيل الطلب يتم إتاحة البيانات لمنظومة السداد الإلكتروني للمصروفات. كما يمكن متابعة نتيجة القبول المبدئي عبر نفس الموقع، ثم التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي واستكمال إجراءات القبول النهائي بعد مراجعة المستندات واعتمادها.





