وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل والملاحظين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 سيتم في السبت المقبل، وسيتم تفعيل عمل لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 لمدة ثلاثة أيام. كما اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات والإدارات التعليمية يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم تفعيل عمل لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة. وفي إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026.

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة 2000 جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة 1000 جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات. وينبغي أن يلاحظ أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد يُظهر مواعيد رسمية للامتحانات، بينما يُظهر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم مواعيد رسمية للامتحانات. كما يُظهر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الثاني بالدرجة الكاملة إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026.

وينبغي أن يلاحظ أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية يُظهر مواعيد رسمية للامتحانات، بينما يُظهر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين مواعيد رسمية للامتحانات. وينبغي أن يلاحظ أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية يُظهر مواعيد رسمية للامتحانات، بينما يُظهر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين مواعيد رسمية للامتحانات





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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل والملاحظين امتحانات الثانوية العامة 2026 لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 حافز إثابة

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