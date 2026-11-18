وزارة النقل تنفي تكريم السادات وتؤكد أن البلاغ ضد كامل الوزير يركز على وساطات تعيين وتزوير، مستنكرة التغطية الإعلامية غير الدقيقة.

أكدت وزارة النقل المصرية استمرار تحقيقات النيابة العامة في بلاغ رسمي يتهم أحد الأشخاص بإزعاج وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، مؤكدة أن التقارير الإعلامية السابقة ركزت على جانب ضئيل من الواقعة. وقد نفت الوزارة صحة التكريم المقدم للرئيس الراحل أنور السادات من قبل الاتحاد المصري للصحافة الرياضية، موضحة أن ذلك التكريم كان من قبل الاتحاد ذاته وليس وزارة النقل. وأشارت الوزارة إلى أن التغطيات الإعلامية أغفلت الوقائع الرئيسية المنسوبة للمتهم والتي لا تزال خاضعة للتدقيق القانوني.

تفاصيل البلاغ حول وساطات التعيين

أوضحت وزارة النقل أن تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي النيابة العامة بلاغًا حول رسائل متعددة أُرسلت عبر تطبيق "واتساب" إلى الفريق مهندس كامل الوزير. تضمنت هذه الرسائل طلبات للتوسط في تعيين أشخاص في عدد من الجهات التابعة لوزارة النقل، مما أثار جدلاً واسعاً بشأن النزاهة الإدارية.

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وشملت الرسائل المطالبات تعيين أحد الأشخاص في إحدى شركات الوزارة، مع إرفاق صورة لخطاب سابق صادر لصالح أحد أعضاء مجلس النواب، حيث تم طمس بيانات الشخص الموجه إليه الخطاب. كما تضمنت الرسائل مطالبة بتعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو العضو المنتدب المالي والإداري.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الرسائل طلبات تتعلق بمناصب متعلقة بالإيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق. وأشارت الوزارة إلى أن المرسل انتحل شخصيات مختلفة خلال إرساله للرسائل، وقام بالتوصية بتعيين عدد من الموظفين، بالإضافة إلى طلب الحصول على خدمات أخرى.

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اتهامات بتزوير واستغلال الوساطة

شددت وزارة النقل على أن هذه الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم تخضع حاليًا لفحص وتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بالتحقق من ملابسات الواقعة. وتسعى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون بشأن هذه المخالفات.

وأضافت الوزارة أن هذه الأفعال أثارت شبهات قوية بشأن ارتكاب وقائع قد تشكل جرائم خطيرة مثل تزوير الوثائق، والتربح، واستغلال الوساطة في التعيينات الحكومية. وقد أكدت أن التحقيق لا يزال جارياً للكشف عن كافة الملابسات والأطراف المعنية بالصفقة الوهمية.

استنكار التغطية الإعلامية غير الدقيقة

عبرت وزارة النقل عن استيائها البالغ من عدم التزام بعض المواقع الإلكترونية بالدقة والمهنية في تناول الواقعة، وإغفالها المعلومات الأساسية الواردة بالبلاغ الرسمي. وأشارت إلى أن هذا الإغفال أدى إلى تقديم صورة غير مكتملة للرأي العام، وصياغة الخبر بطريقة تستهدف جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية.

وختاماً، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية، والحرص على نقل الوقائع كاملة وبصورة صحيحة. وأكدت الوزارة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام، لكنها شددت على ضرورة cooperation مع جهات التحقيق في عرض الحقائق كما هي دون تشويه.