وزارة الموارد المائية تنفي انهيار سدود الحماية في نويبع

أكدت وزارة الموارد المائية والري عدم انهيار سدود الحماية في نويبع، مع تقييم أعمال الصيانة لثلاثة حواجز متأثرة بموجة السيول الأخيرة في جنوب سيناء.

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تم تداوله عبر بعض الصحف والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن انهيار سدود الحماية من السيول في مدينة نويبع ب جنوب سيناء ، وارتفاع منسوب جريان المياه لأكثر من 3 أمتار، معلومات غير دقيقة. وشددت الوزارة في بيانها على عدم حدوث أي انهيار في سدود الحماية.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أن جميع السدود في المنطقة بحالة حسنة، وأدت دورها في حجز كميات المياه المصممة عليها خلال موجة السيول الأخيرة، دون أن تتعرض أي منشأة للانهيار الكامل وفق البيان الرسمي.

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تفاصيل المنشآت المتأثرة بموجة السيول في نويبع

حددت وزارة الموارد المائية والري ثلاث منشآت تأثرت بموجة السيول في نويبع. وتشمل الحاجز الخرساني الواقع على مسافة 300 متر من الطريق الأسفلتي، والحاجز الجابيونى الأول على مسافة 600 متر.

وأشارت الوزارة إلى أن الحاجز الجابيونى الأول هو الأكثر تأثرًا بين المنشآت الثلاث، ويحتاج إلى صيانة جوهرية. أما الحاجز الثالث، الواقع على مسافة 1600 متر، فيتداخل مع الساتر الدائري الذي يحمي منطقة عرب حمدان.

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وذكرت الوزارة أنه جارٍ حاليًا تقييم أعمال الصيانة المطلوبة لهذه المنشآت الثلاث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلها وفق نتائج التقييم الفني.

نفي الوزارة لصورة نحر الكباري وتحديد الجهة المسؤولة

نفت وزارة الموارد المائية والري أن تكون الصورة المتداولة بشأن النحر حول قواعد أحد الكباري تابعة لمنشآتها. وأوضحت أن الصورة توثق أعمال نحر حول قواعد كوبري مقام على طريق شرم الشيخ طابا الساحلي، عند مصب وادي وتير.

وأكدت الوزارة أن هذا الكوبري لا يتبع وزارة الموارد المائية والري، وأن المنشأة المتضررة تقع خارج نطاق مسؤوليتها المباشرة، وفق ما ورد في بيانها الرسمي.

مشروعات حماية وادي وتير والكميات المستهدفة من الحصاد المائي

نفذت وزارة الموارد المائية والري عددًا من مشروعات الحماية والحصاد المائي في حوض وادي وتير بجنوب سيناء، وهو من الأحواض الرئيسية بالمنطقة. وتشمل هذه المشروعات 14 سدًا و6 بحيرات و20 حاجزًا و3 معابر إيرلندية.

وتبلغ السعة التخزينية التقديرية لهذه المنشآت 32.9 مليون متر مكعب، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 660 مليون جنيه. وأضافت الوزارة أن العاصفة المطرية التي تعرض لها حوض وادي وتير يوم 27 أكتوبر 2026 أسفرت عن حصاد نحو 13 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول.

وتم هذا الحصاد من خلال 4 منشآت فقط، هي بحيرة الزلجة بسعة 8 ملايين متر مكعب، وسد غليم بسعة مليون متر مكعب، وسد الزلجة بسعة 3 ملايين متر مكعب، وبحيرة مجرح بسعة مليون متر مكعب.

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وكشفت الوزارة أن الدراسات المعدة لاستكمال أعمال الحماية في وادي وتير تستهدف الوصول إلى حصاد نحو 76.37 مليون متر مكعب، من إجمالي كمية المياه المتوقعة والبالغة 87 مليون متر مكعب.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال المستقبلية تتضمن رفع كفاءة وتأهيل المنشآت القائمة، وتنفيذ مشروعات جديدة تشمل 9 سدود و15 بحيرة وحوض تهدئة و14 حاجزًا. كما تتضمن أعمال حماية الطرق إنشاء 20 حوض تهدئة و20 حاجز إعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن التكلفة التقديرية لهذه الأعمال تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، ومن المقرر تنفيذها على مراحل وفقًا للأولويات التي حددتها الدراسات الفنية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الموارد المائية والري تشكيل لجان متخصصة من الإدارات المعنية بالوزارة، بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمركز القومي لبحوث المياه. وتتولى هذه اللجان المرور على جميع منشآت الوزارة وفحصها منذ انتهاء العاصفة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول.

واختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها بمناشدة جميع الجهات ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات، والاعتماد على المصادر الموثوقة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المستندة إلى حقائق واقعية.