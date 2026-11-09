وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية تزييف الوظائف وتستغل اسم الوزارة

وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات مزيفة على فيسبوك وتطبيقات تنتحل صفة الوزارة لخداع الباحثين عن عمل وسرقة بياناتهم الشخصية وتحويل مبالغ مالية.

أصدرت وزارة العمل والتوظيف تحذيراً عاجلاً ومباشراً للمواطنين خاصة الباحثين عن فرص عمل، بشأن ظهور صفحات إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي تزيف هوية الجهات الرسمية. تستخدم هذه المواقع الوهمية اسم الوزارة وشعارها الرسمي بشكل غير قانوني لخداع العامة تحت ذريعة توفير وظائف أو منح مالية. يأتي هذا التحذير في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين وتهدف إلى استغلال ثقتهم.

طبيعة الاحتيال الإلكتروني واستهداف المواطنين

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عن وجود حملات ممنهجة تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية للأفراد. تنتحل هذه الصفحات المزيفة صفة الوزارة تماماً، وتقوم بنشر إعلانات مضللة تدعي توفر وظائف فورية أو مساعدات حكومية. تتطلب هذه الإعلانات من الضحايا المحتملين إدخال معلوماتهم الحساسة ثم مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية محددة مقابل الحصول على المنصب أو المنحة المزعومة.

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تم إجراء هذا الإفصاح خلال مداخلة هاتفية أجراها المتحدث مع الإعلامية هدير أبوزيد، التي تقدم برنامج "كل الأبعاد" على قناة إكسترا نيوز الفضائية. وقد جاء هذا التوضيح مساء أمس الإثنين، استجابة لانتشار واسع لرسائل التحذير والمعلومات الخاطئة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. تهدف الوزارة من خلال هذه المداخلة إلى كسر دائرة الخوف والارتباك التي تسببها الأخبار الكاذبة بين فئات الباحثين عن عمل.

توجيهات الوزير حسن رداد والإجراءات القانونية

شدد حسن رداد، وزير العمل، على أهمية الرصد الفوري والحاسم لأي نشاط مشبوه يستغل سمعة الوزارة أو خدماتها. أكد الوزير وجود توجيهات مباشرة بمتابعة كل الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر الإنترنت. تنص هذه التوجيهات على سرعة التعامل مع مثل هذه الوقائع، والتحقق من مصداقيتها، والرد عليها بشكل شفاف لتوضيح الحقائق للرأي العام.

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وأضاف خضر أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية. يهدف هذا التنسيق إلى حماية حقوق المواطنين ومنع استغلال احتياجاتهم المعيشية والوظيفية. يتم التركيز على محاسبة المتورطين في إنشاء وإدارة هذه الصفحات الوهمية التي تخدع المواطنين وتضر بمصداقية المؤسسات الحكومية.

مصادر المعلومات الرسمية وطرق التحقق

أصدرت وزارة العمل بيانا رسمياً يوضح طبيعة المنشورات والرسائل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية. أكدت الوزارة أن هذه الرسائل تتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالتسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة. كما تنتشر إعلانات كاذبة عن وظائف داخل مصر وخارجها تعتمد على نسخ شعار الوزارة لإضفاء المصداقية الزائفة على محتواها.

حذر المتحدث الرسمي المواطنين من الانخداع باستخدام شعارات الوزارة أو صورها الرسمية على الصفحات الإلكترونية غير المعتمدة. أكد أن المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات هو الصفحة الرسمية لوزارة العمل على موقع فيسبوك. كما يمكن للمواطنين الحصول على التحديثات الصحيحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

نشاط مديريات العمل والتواصل المباشر

أكد خضر على دور مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات كمصادر موثوقة للتواصل. يمكن للمواطنين التوجه مباشرة إلى هذه المكاتب للاستفسار عن فرص العمل أو التحقق من صحة أي إعلان يرد إليهم. يعزز هذا النهج من شفافية الإجراءات ويوفر قناة اتصال مباشرة بين الوزارة والمواطنين.

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يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه أسواق العمل المحلية حركة نشطة، حيث سجلت مديريات العمل نتائج ملموسة في توفير فرص العمل. تم صرف مستحقات 35 عاملاً خلال نشاط المكاتب اليوم، بالإضافة إلى توفر 987 وظيفة جديدة. يسلط هذا النشاط الضوء على الفجوة بين الفرص الحقيقية والاحتيالات الإلكترونية، ويؤكد على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية فقط.