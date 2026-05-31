وزارة التربية تنظم امتحانات الثانوية العامة 2026 بنظام جديد وتسلط الضوء على الإجراءات والجدول الزمني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظامًا جديدًا لامتحانات الثانوية العامة 2026 مع تفاصيل دقيقة حول ورقة الأسئلة المقالية، جدول اختبارات المواد المختلفة، وإرشادات للطلاب بشأن استخدام الأقلام وتظليل الإجابات. الوزارة حذرت من عدم قبول إجابات خارج الأماكن المخصصة وطلبت مراجعة دقيقة للبيانات قبل التقديم. التقرير يضم جدولًا شاملاً للمواد في الأنظمة القديمة والجديدة والمدارس المتخصصة والمدرسات المكفوفين. الهدف هو ضمان شفافية ودقة في عملية الامتحان وتعزيز نجاح الطلاب.

وزارة ال تربية وال تعليم وال تعليم الفني أعلنت في بيانها الأخير أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 ستتبع نظامًا جديدًا يتضمن ورقة أسئلة مقالية تتألف من جزئين: الجزء الأول يحمل بيانات الطالب، والجزء الثاني مخصص للإجابة على الأسئلة المقالية وفقًا لعدد الأسئلة المقررة.

الوزارة أكدت أيضًا أنه لا يُسمح بالإجابة على أي سؤال من الأسئلة المقالية خارج المنطقة المخصصة للإجابات. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة التربية والتعليم فيديو توعوي يشرح خطوات و إرشادات يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها أثناء أداء الامتحانات، بما في ذلك كيفية كتابة بيانات الطالب على ورقة البابل شيت، وتظليل نموذج الامتحان المتواجد في كراسة الأسئلة، وتسطير رقم الجلوس بطريقة صحيحة واتباع تعليمات معينة حول استخدام الأقلام.

الوزارة شددت على ضرورة استخدام قلم جاف أزرق فقط عند كتابة البيانات أو تظليل إجابات البابل شيت أو تدوين الإجابات في ورقة إجابة الأسئلة المقالية، وذلك لضمان صحة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات. كما حذرت الوزارة من أنه لن يتم الاعتراف بأي إجابات أو إجراءات مخالفة للتعليمات المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026. وقد أظهرت الوزارة تحرصها على أن يراجع الطالب بياناته وإجاباته بدقة قبل تسليم أوراقه، معربة عن خالص أمنياتها لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق.

في أحد درجات معلومات الوزارة، تم نشر جدول رسمي لامتحانات الثانوية العامة 2026 يشمل النظامين القديم والجديد، إضافةً إلى مدارس المتفوقين ومؤسسات تعليم المكفوفين. يوضح الجدول توقيت اختبارات المواد المختلفة مثل التربية الدينية، التربية الوطنية، اللغات الأجنبية، الكيمياء، الجغرافيا، الفيزياء، التاريخ، الرياضيات البحتة والتطبيقية، الإحصاء، الجبر، الهندسة الفراغية، علم النفس، الديناميكا، الجيولوجيا، الاستاتيكا، الفلسفة، الأحياء، والعديد من الاختبارات الخاصة بالاختيارات الجامعية ومقاييس المفاهيم.

كما يتضمن الجدول أوقات اختبارات بكثافة، بداية من 21 يونيو 2026 وحتى 22 يوليو 2026، مع جدول محدد لكل مادة، وشامل للطلاب جميع الأنظمة بما في ذلك النظام القديم، النظام الجديد، المدارس المتفوقة، ومدارس المتعقبين، ومدارس مكفوفين. وزارة التربية والتعليم تعليم الطالبات والطلاب مرة أخرى أن يلتزموا بجميع الإجراءات والتعليمات لتجنب أي عواقب سلبية على درجاتهم. التقرير يسلط الضوء أيضًا على التحديات التي يواجهها أبناؤنا في هذا السياق والتزام الوزارة بدعمهم وتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاحهم الأكاديمي





