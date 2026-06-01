وزارة الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي يعتمد على لحوم الأضاحي البلدية الطازجة

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء أعمال التشفية والتعبئة والتجميد للحوم الأضاحي ضمن مشروع صكوك الأضاحي، استعدادًا لبدء توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين بمختلف المحافظات.

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والجامعة: مراجعة الملابسات والوقائعنتنياهو: مراكز قيادة حزب الله في بيروت لن تبقى خارج نطاق استهدافنانشر في: الإثنين 1 يونيو 2026 - 3:37 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يونيو 2026 - 3:37 م بدأت وزارة الأوقاف أعمال التشفية والتعبئة والتجميد للحوم الأضاحي ضمن مشروع صكوك الأضاحي، تمهيدًا لنقلها عبر السيارات المبردة المجهزة، استعدادًا لبدء توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين بمختلف المحافظات. وأكدت الوزارة أن جميع مراحل الذبح والتشفية والتجهيز تتم داخل المجازر المصرية المعتمدة، وتحت إشراف بيطري متخصص، وفق أعلى المعايير الفنية والصحية والغذائية، مع الالتزام بتحديد نسبة الدهون بما لا يزيد على 7%، وتعبئة اللحوم في أكياس مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، ثم حفظها داخل كراتين تحمل شعار وزارة الأوقاف، قبل تجميدها وتجهيزها للتوزيع.

كما شددت الوزارة على أن مشروع صكوك الأضاحي يعتمد بالكامل على لحوم الأضاحي البلدية الطازجة التي يتم ذبحها داخل مصر، ولا يتضمن أي لحوم مستوردة مذبوحة أو مبردة من الخارج، مؤكدة الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والتنظيمية في جميع مراحل المشروع. وأوضحت الوزارة أن مشروع صكوك الأضاحي يحقق أعلى استفادة للمستحقين؛ حيث يتحول ثمن الصك كاملًا إلى لحوم يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، دون تحميل المشروع أي مصروفات إدارية أو إعلانية، وذلك بفضل التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الوطنية المشاركة في تنفيذ المشروع.

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