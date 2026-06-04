وزارة التضامن تعلن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، حيث يبدأ الصرف من 15 يونيو ويستمر حتى نهاية الشهر، ويتوفر عبر ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد ومنافذ فوري وكروت ميزة وفروع بنك ناصر، كما يمكن الاستعلام إلكترونياً عبر موقع الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويستهدف البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة من الفئات المستحقة.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 للأسر الأولى بالرعاية، حيث يبدأ الصرف في 15 يونيو ويستمر حتى نهاية الشهر.

ويستفيد من البرنامج حوالي 4.7 مليون أسرة ضمن خطة الدولة لتوسيع الحماية الاجتماعية. يتوفر الصرف عبر عدة قنوات أهمها: ماكينات الصرف الآلي، مكاتب البريد، منافذ فوري وكروت ميزة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع المحافظات. كما أنigma يمكن للمستفيدين الاستعلام عن المعاش إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو موقع وزارة التضامن، حيث تُدخل البيانات الأساسية مثل الاسم الرباعي ورقم الهاتف للاطلاع على التفاصيل.

البرنامج يستهدف فئات محددة تشمل الأسر الفقيرة، ذوي الإعاقة، المسنين فوق 65 عاماً، النساء المعيلات، الأطفال في ظروف خاصة، والأسر المعالة، مع اشتراطات محددة مثل عدم امتلاك أرض زراعية أو عقارات، وعدم تجاوز دخل العمل التأميني 400 جنيه، ووجود أطفال في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%





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تكافل وكرامة معاش يونيو 2026 وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات الفئات المستحقة الاستعلام الإلكتروني

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