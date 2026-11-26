أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في ديسمبر 2026 اعتباراً من 24 ديسمبر، مع تفاصيل المواعيد المحددة لكل وزارة والحدود الدنيا للأجور.

أعلنت وزارة المالية المصرية رسمياً عن الجدول الزمني المفصل لصرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2026، والذي يستهدف كافة العاملين ب الجهاز الإداري للدولة. يأتي هذا الإعلان ضمن الخطة المنتظمة لضمان تدفق السيولة المالية للموظفين الحكوميين في مختلف الوزارات والجهات التابعة للدولة، وتحديد المواعيد الدقيقة للاستلام لتجنب أي تداخلات زمنية.

الموعد الرسمي وبداية عملية الصرف

قررت وزارة المالية بدء عملية صرف المرتبات في تاريخ 24 ديسمبر 2026، على أن تمتد هذه العملية بشكل متواصل حتى تاريخ 30 ديسمبر من نفس العام. ويشمل هذا الجدول فترة تمتد لخمس أيام عمل مخصصة للسحب المباشر من المؤسسات المالية المعتمدة، مما يضمن وصول المستحقات المالية للفئات المستهدفة دون أي تأخير غير مبرر أو مشكلات لوجستية.

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كما وضحت الوزارة في بيانها الرسمي مواعيد خاصة لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين، حيث خصصت الأيام الثامن والتاسع والعاشر من ديسمبر لهذا الغرض. هذا التوقيت المخصص يسمح للموظفين الذين عانوا من تأخر في السداد في الأشهر السابقة بتسوية حساباتهم المالية قبل بدء صرف الرواتب الجديدة للمرحلة الحالية، مما يعكس حرص الجهة المالكة للسياسة النقدية على حل تراكمات الديون المستحقة.

التوزيع الجغرافي لآليات السحب والدفع

يحق لجميع العاملين بالدولة استخراج مرتباتهم عبر قنوات متعددة ومريحة، تشمل الفروع البنكية المنتشرة في عموم الجمهورية، ومكاتب البريد المصري التي تغطي المناطق النائية، بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي (ATM). تم تصميم هذا النظام المتعدد المنافذ بشكل أساسي لتيسير إجراءات الحصول على الأموال وتقليل الكثافة البشرية والتكدس أمام أجهزة السحب الآلي، مما يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن الموظف.

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يهدف هذا التنويع في قنوات الدفع إلى تخفيف الضغط على الفروع البنكية الرئيسية خلال ساعات الذروة، وتوفير بيئة عمل أكثر انسيابية للموظفين الذين يحرصون على استخراج رواتبهم قبل انتهاء دوامهم الرسمي. كما أن الاعتماد على البنية التحتية للبنوك وخدمات البريد ensures استقرار النظام المالي ويقلل من الأعطال التقنية المحتملة في نقطة سحب واحدة.

مواعيد الصرف التفصيلية حسب الجهات الحكومية

بدأت وزارة المالية صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر للعاملين في أجهزة دستورية وسيادية محددة، وتشمل مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما شمل هذا اليوم الأول مجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة للمجلس، بالإضافة إلى وزارات التموين، والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

في اليوم الثاني للعملية، والذي يوافق 27 ديسمبر، يتم صرف المرتبات للعاملين في وزارة التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل هذه القائمة المحكمة الدستورية العليا، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

الحد الأدنى للأجور والدرجات الوظيفية

تم تحديد قيم مالية ثابتة للحد الأدنى للأجور بناءً على الدرجات الوظيفية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث بلغت قيمة درجة مدير عام أو ما يعادلها 11250 جنيهًا مصريًا. أما بالنسبة للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، فقد حددت الوزارة الحد الأدنى لها بمبلغ 8750 جنيهًا، مما يعكس هيكلية الرواتب التي تراعي التسلسل الهرمي في المناصب الحكومية المختلفة.

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بالنسبة للدرجة السادسة أو ما يعادلها من الوظائف، حددت الوزارة قيمة الحد الأدنى للأجر بمبلغ 8000 جنيه مصري. هذا التدرج في الأسعار يضمن وعدالة التوزيع المالي بين مختلف فئات الموظفين، مع الأخذ في الاعتبار حجم المسؤولية والمتطلبات المهنية المرتبطة بكل درجة وظيفية within الهيكل التنظيمي الحكومي المصري.

تخصص وزارة المالية الأيام 28 و29 و30 ديسمبر من شهر ديسمبر 2026 لخدمة العاملين الذين تخلفوا عن استخراج مستحقاتهم المالية خلال المواعيد المحددة المسبقة لكل جهة حكومية. هذه الأيام الإضافية تعمل كشبكة أمان لضمان عدم بقاء أي موظف بدون راتبه، وتوفر فرصة أخيرة لاستلام المبلغ قبل إغلاق الحسابات المالية للفترة الحالية.