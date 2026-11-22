وزارة المالية المصرية تعلن عن جدول صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة لشهر نوفمبر 2026، مع تفاصيل الحد الأدنى للأجور لكل درجة وخطط الزيادة المستقبلية.

أعلنت وزارة المالية المصرية رسمياً عن تحديد موعد صرف رواتب العاملين ب الجهاز الإداري للدولة لشهر نوفمبر 2026، حيث يبدأ صرف المستحقات المالية اعتباراً من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الزمنية المعلن عنها لتنظيم آلية صرف الرواتب للموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة للدولة، مما يضمن وصول الأموال بشكل منظم عبر القنوات المصرفية والإلكترونية المتاحة.

جدول صرف الرواتب وقنوات السحب الإلكتروني

تحدد وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 كموعد بداية لعمليات الصرف، وهو التاريخ الذي يبدأ من خلاله إيداع المرتبات في الحسابات البنكية للموظفين أو إتاحتها للسحب عبر النقاط المختلفة. يستهدف هذا الموعد توزيع الجهود على الجهات الحكومية لضمان تدفق السوائل المالية دون اختناقات، مما يسمح للعاملين بالتخطيط لالتزاماتهم الأسرية والمصروفات الشهرية بدقة.

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تتوفر أمام الموظفين عدة وسائل مصرفية وإلكترونية للوصول إلى أموالهم، بما في ذلك الصراف الآلي والبنوك التابعة ومكاتب البريد، مما يوفر مرونة في كيفية الحصول على المستحقات المالية. يعتمد هذا النظام على تعدد القنوات لتسهيل المعاملات وتقليل الازدحام، مع التأكيد على أن تاريخ 24 نوفمبر 2026 هو نقطة الانطلاق الرسمية لجميع العمليات المتعلقة بهذا الشهر.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية

يختلف مبلغ الحد الأدنى للأجور بشكل كبير وفقاً للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، حيث تم تحديد قيم مالية دقيقة لكل مستوى في التسلسل الإداري للدولة. يعكس هذا التدرج التفاوت في المستويات الإدارية، ويحرص الموظفون على متابعة هذه القيم لضمان استلامهم للحقوق المقررة لهم بدقة وفقًا لوظيفتهم.

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حدد الجدول الرسمي للرواتب أن الحد الأدنى لمدير عام أو ما يعادلها هو 11 ألفاً و400 جنيه مصري شهرياً، بينما تبلغ قيمة الحد الأدنى للدرجة الثالثة أو ما يعادلها 9100 جنيه. هذه الأرقام ثابتة ومعلنة، وتخدم كمرجع أساسي لجميع العاملين لمعرفة الحد الأدنى الذي يجب أن يتلقوه، مستبعدة أي غموض حول القيمة المالية المستحقة لكل رتبة.

استراتيجية زيادات الرواتب والهدف المستقبلي

تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه مصري شهرياً، وذلك بحلول نهاية العام المالي 2029-2030. هذا الهدف الطموح لا يتم تحقيقه دفعة واحدة، بل من خلال تنفيذ زيادات تدريجية ومتتالة على مدار السنوات المالية المقبلة، مما يتطلب تخطيطاً ماليًا دقيقاً من الجهة المختصة.

كانت الحكومة قد أقرت بالفعل زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مصري، سارية المفعول اعتباراً من الأول من يوليو 2026، ليرتفع الحد الأدنى من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه شهرياً. هذه الزيادة جاءت كإجراء فوري لتحسين الدخول ومواجهة الأعباء المعيشية، وهي جزء من سلسلة حركات لتطوير منظومة الأجور.

ترتبط الزيادة المقبلة المرتقبة ببداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2027، حيث ينتظر الموظفون الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة وآليات تطبيقها. تختلف آلية تحديد زيادات العاملين في القطاع الخاص عن الحكومة، حيث تخضع لقرارات المجلس القومي للأجور مع مراعاة التضخم وقدرة الشركات، بينما تظل زيادات القطاع الحكومي محل قرارات حكومية مباشرة ومخططة مسبقاً.