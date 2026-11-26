وزارة الرياضة تنفي وجود عرض رسمي لاستثمار تركی آل شیخ في النادي الإسماعيلي مؤكدة فتح آفاق الاستثمار بالقانون وفترة تمتد لـ25 سنة.

أكدت وزارة الرياضة المصرية عدم تلقي أي عروض أو رسائل رسمية تتعلق بطرح ملف الاستثمار في نادي الإسماعيلي للمستشار تركي آل الشيخ. جاء هذا التأكيد من قبل المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد.

نفی الاستثمار الرسمي لتركی آل شیخ

نفي محمد الشاذلي وجود أي مفاوضات جادة أو مستندات رسمية موجهة للحكومة بشأن استثمار تركي آل الشيخ في النادي الإسماعيلي. أوضح المتحدث أن الملف يدرسه الوزير جوهر نبيل بهدف إعادة الروح والحياة إلى الأندية الجماهيرية التي تعاني من تراجع أداءها.

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وأشار الشاذلي إلى وجود ثقة كبيرة في قدرات المستشار تركي آل الشيخ لإدارة هذا الملف بنجاح. أكد المتحدث أن الثقة هذه لا تقتصر على الجانب المالي فقط بل تمتد لخبراته الرياضية الكبيرة التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على إدارة النادي.

القانون يفتح آفاق الاستثمار

أكدت وزارة الرياضة أن ما يحكم عملية الاستثمار هو القانون واللوائح المنظمة للقطاع الرياضي. أوضح محمد الشاذلي أن القانون فتح آفاقا واسعة للاستثمار في الأندية والهيئات الرياضية مع بقاء النسب مفتوحة بالكامل.

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بيّن المتحدث أن الإجراء الأساسي يتطلب إقرار الجمعية العمومية للنسبة التي يطرحها المستثمر. أشار الشاذلي إلى أن النسبة الحاكمة تكون سارية حال تخطيها نسبة خمسين في المئة من أسهم النادي.

فترة الاستثمار لمدة 25 سنة

أكد المتحدث الرسمي أن فترة الاستثمار المقترحة من قبل تركي آل الشيخ تمتد لمدة 25 سنة. أوضح الشاذلي أن هذا المدة قانونية ولا يمنعها أي نص تشريعي قائم في القطاع الرياضي.

ذكر المتحدث أن الوزارة وصلت بالفعل إلى حالة استثمار في بعض مراكز الشباب تمتد لنفس المدة二十五 سنة. عبر الشاذلي عن تمنيته تحقيق الاستقرار في النادي الإسماعيلي كأحد أهم الأندية الرياضية في مصر.

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