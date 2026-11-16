وزارة الصحة تحذر من سرطان الرئة وتفاصيل تراجع أسعار الذهب في 15 نوفمبر 2026

وزارة الصحة والسكان تؤكد خطورة سرطان الرئة وتبحث في آليات التشخيص المبكر، فيما يسجل الذهب تراجعاً جديداً في أسعاره اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيراً صحياً هاماً بشأن مرض سرطان الرئة ، مؤكدة أن طبيعة هذا المرض الخبيث تتطلب وعياً كبيراً ومتابعة دقيقة من قبل المواطنين. أشارت الوزارة إلى أن الأعراض الخاصة ب سرطان الرئة لا تظهر دائماً بشكل واضح في مراحله الأولى، مما يجعل الاكتشاف المبكر أمراً صعباً إذا لم يتم الانتباه للإشارات الدقيقة.

كما أكدت المؤسسة الصحية أن الوعي بطبيعة المرض الجذري والانتباه لأي عرض غير معتاد قد يسهمان بشكل كبير في اكتشاف الحالة في وقت مبكر. هذا الاكتشاف المبكر يفتح الباب أمام بدء العلاج في الوقت المناسب، مما يزيد من فرص نجاح العلاج ويقلل من المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج عن التأخير في التشخيص.

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آليات نمو الخلايا وسبل التشخيص

وضحت وزارة الصحة والسكان أن سرطان الرئة يحدث نتيجة عملية نمو خلايا غير طبيعية، تتم بشكل خارج تماماً عن السيطرة الطبيعية للجسم. هذا النمو المفرط وغير المنضبط للخلايا يؤثر بشكل مباشر وجذري على أنسجة الرئة الحساسة وعلى الوظائف الحيوية التي تقوم بها، مما يعطل عملية التنفس وتبادل الغازات.

شددت الوزارة بشدة على أهمية عدم تجاهل أي أعراض غير معتادة يقوم بها أي شخص، بغض النظر عن شدتها أو تكرارها. نصحت المواطنين بالتوجه الفوري إلى الطبيب المعالج للاطمئنان على صحتهم والحصول على التشخيص الطبي المناسب، بدلاً من الانتظار حتى تزداد الأعراض سوءاً أو تظهر بشكل حاد.

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أرقام تراجع الذهب في السوق المحلي

في قطاع الاقتصاد، سجلت أسعار الذهب تراجعاً جديداً ملحوظاً في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026. فقد فقد عيار 21 من الذهب، وهو المقياس الأكثر شيوعاً للاستثمار والاستخدام المحلي، قيمة قدرها 135 جنيهاً مصرياً مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد عيار 24، الذي يمثل الذهب الخالص المستخدم في السبائك، انخفض سعره للبيع بمقدار 155 جنيهاً، بينما انخفض سعر الشراء بمقدار 105 جنيهات. يعكس هذا التراجع التقلبات اليومية في السوق العالمية والمحلية، ويؤثر مباشرة على قرارات المشترين والبائعين في السوق المصري.

مبادرات الصحة والتعليم العالي

على الصعيد المؤسسي، ناقش قطاع التعليم العالي والتنظيم الإداري خطة التعيينات المستقبلية في الجامعات الحكومية. يهدف هذا الاجتماع إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ الخطة والحرص على الشفافية في توزيع الوظائف الأكاديمية والإدارية.

كما أعلنت الوزارة عن موعد إعلان الوظائف المتاحة للعام الأول، حيث من المقرر أن يتم نشر هذه الوظائف رسمياً في شهر ديسمبر القادم. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الوعي الصحي ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والتي فحصت خلال فترات سابقة 25.3 مليون مواطن للكشف عن الاعتلال الكلوي والأمراض الأخرى.