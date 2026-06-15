وزارة الداخلية المصرية توجه ضربة أمنية استباقية ضد شبكات تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة

نجحت أجهزة الأمن المصرية في توجيه ضربة قوية للبؤر الإجرامية التي تهرب وتروج المواد المخدرة وتحوز أسلحة غير مرخصة، حيث أسفرت المداهمات عن مقتل عنصرين خطيرين وضبط حوالي طن من المخدرات و10 أسلحة نارية في محافظتي أسيوط والمنيا.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توجيه ضربة أمنية استباقية جديدة ضد البؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأوضحت المصادر الأمنية أن التحريات كشفت عن existence of قوى إجرامية منظمة تعمل على تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد لترويجها. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت قوات الأمن، بدعم من الأمن المركزي، تلك البؤر في محافظتي أسيوط والمنيا، مما أسفر عن مقتل Two من أخطر العناصر الإجرامية الذين كان بحقهم أحكام قضائية في قضايا قتل ومخدرات وسلاح.

بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على باقي أعضاء التشكيلات الإجرامية، وضبطت القوات حوالي طن من المواد المخدرة diversified، بالإضافة إلى أقراص مخدرة عديدة، و10 قطع من الأسلحة النارية various calibers. هذا النجاح الأمني يعكس قدرة الأجهزة المصرية على التصدي للجريمة المنظمة والتآمر ضد الأمن المجتمعي





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