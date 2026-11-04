وزارة الداخلية تضبط صانع صفحة ترويج مخدرات ونصاب بعد سرقة حقيبته

شرطة الغربية تقضي على حلقة نصب وترويج مخدرات بعد ضبط مرتكب الجريمة ومصادرة المخدرات والسرقة المستردة من حوزته.

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات جريمة نصب وخداع تم كشفها من خلال صفحة إلكترونية تم إنشاؤها بغرض الترويج للمخدرات بهدف الاحتيال على الراغبين في شرائها، حيث تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط العامل المسؤول عن إنشاء هذه الصفحة بعد أن تحوّل الأمر إلى سرقة واقعية للضحية.

بدأت القصة بانتشار منشور على منصات التواصل الاجتماعي مدعوم بصور ومقاطع فيديو، أبلغ صاحبه بأنه تعرض لاعتداء وسرقة من شخص آخر، مما أدى إلى تحرك سريع للأجهزة الأمنية لجمع الأدلة وتفنيدها. okazało się, że osoba, která publikowała obsah, sama vytvořila podvodný systém, který nakonec vedl k jejímu zneužití jinou osobou, která mu ukradla batoh s penězi a osobními věcmi.