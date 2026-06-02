وزارة التربية تنظم امتحان الفرصة الثانية في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي

الوزارة تحدد مواعيد وأماكن امتحان الفرصة الثانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتعد فرص توظيف مع شركات يابانية للمتفوقين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني اليوم عن جدولة امتحان الفرصة الثانية للصف الأول الثانوي في مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي ، وذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني عبر منصة كويرو (QUREO).

ستجرى الجلسة الأولى للامتحان في المدارس الثانوية الواقعة في محافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء. يهدف هذا الاختبار إلى منح الطلاب فرصة الحصول على شهادة البرمجة الدولية، التي تُعَدّ من أهم الشهادات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتُسهم في تعزيز فرصهم الوظيفية في المستقبل.

تم التأكيد على أن جميع الإجراءات ستُجرى وفق الضوابط التي سبق الإعلان عنها، وستُستَقبل مجموعة كل محافظة بالمواعيد وكلمة السر الخاصة بيوم الامتحان في وقت لاحق، لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية. في اليوم التالي، الأربعاء 3 يونيو 2026، سيتاح للطلاب في باقي المحافظات - القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الفيوم، أسيوط، دمياط، شمال سيناء، البحر الأحمر، السويس، مطروح، والوادي الجديد - إجراء الامتحان نفسه.

وجاء هذا الإجراء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواكبة التطور التكنولوجي وتزويد طلاب الصف الأول الثانوي بمهارات برمجية وذكاء اصطناعي تلبي متطلبات سوق العمل المتسارع. وقد تم الإعلان عن قوائم أسماء الطلاب المؤهلين للفرصة الثانية عبر الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما يعكس شفافية الوزارة وتواصلها المستمر مع المجتمع التعليمي.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستوفر للمتفوقين في مجال البرمجة فرص عمل أونلاين مع شركات يابانية رائدة، تعزيزاً للروابط بين التعليم وسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، أكّد الوزير أن هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتطوير التعليم في مصر، تستند إلى تجارب دولية ناجحة لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة عالمياً.

وبهذا، تسعى الوزارة إلى ترسيخ مهارات التكنولوجيا الحديثة في مناهج الصف الأول الثانوي، وتحويل الفصول الدراسية إلى بيئات تعلم إبداعية تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً مهنية واسعة أمام الشباب المصري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البرمجة الذكاء الاصطناعي الامتحانات الثانوية التعليم الفني فرص عمل

United States Latest News, United States Headlines