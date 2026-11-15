وزارة الاستثمار تدرس شرائح جديدة لدعم مشاركة المصدرين في المعارض الخارجية

تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية شرائح دعم جديدة للمصدرين الصغار في المعارض الخارجية، مع احتمال مد مدة البرنامج من عام إلى 3 أو 5 سنوات.

شهد يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 حوارًا موسعًا أجرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع ممثلي 200 شركة مصرية وهندية، تناول آليات دعم المصدرين ومشاركتهم في المعارض الخارجية. وركزت النقاشات على مدى قدرة الشركات الصغيرة على المشاركة الفعالة، وعلى استدامة برامج الدعم الحكومي بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين في السوق المصري.

وطرح المشاركون في الحوار أسئلة تتعلق بمستقبل البرنامج بصيغته الحالية، في ظل تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع عدد من التكاليف المرتبطة بالتصدير. وجاءت هذه النقاشات لتحديد ما إذا كانت الشرائح الحالية تلبي احتياجات الشركات ذات الحجم الصغير من الصادرات.

Also read برشلونة يحطم أياكس 7-4 في مباراة تكريمية ليوهان كرويف بمشاركة ميدو

نسب دعم المعارض الخارجية للمصدرين الصغار

تبلغ نسب دعم المعارض الخارجية نحو 70% و60%، إذ يحصل المصدرون ذوو حجم الصادرات الأقل من مليون دولار على دعم بنسبة 60%، بينما يحصل المصدرون الذين تتجاوز صادراتهم مليون دولار على دعم بنسبة 40%.

وتركز جانب من النقاش على هذا التفاوت في النسب، لأن الشركات الصغيرة تواجه عادة تكاليف ثابتة مرتفعة عند الحضور إلى المعارض الدولية. ومن بين هذه التكاليف ما يتعلق بالشحن وتجهيز الأجنحة، وهي بنود ذكر الحاضرون أنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

Advertisement

وفي هذا السياق طُرح تساؤل جوهري حول إمكانية دراسة شرائح جديدة تتيح للمصدر الذي يقل حجم صادراته عن مليون دولار المشاركة في المعارض الخارجية بصورة أوسع، بما يخفف الأعباء المالية التي تحول دون حضوره.

موقف الوزارة من تعديل شرائح الدعم

أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن دراسة ملف الشرائح تخضع لتقييم مستمر يعتمد على الموقف الفعلي والبيانات المتغيرة على أرض الواقع، ولم تقدم ردًا قاطعًا مسبقًا بشأن نتيجة هذه الدراسة.

ويرتبط هذا الملف بطبيعة الشرائح وبالشركات المستفيدة منها، لذلك قد يشمل التعديل تقليص بعض الشرائح أو إعادة تقسيمها وفقًا لما ستسفر عنه الدراسات. ويعني ذلك أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة أمام الوزارة لدعم قطاع التصدير.

وأوضح المسؤولون أن فلسفة البرنامج تقوم على الاستفادة القصوى من البنود المتاحة، فإذا تبين أن بندًا معينًا لا يُستخدم بالشكل الأمثل، يتم توجيه الموارد نحو بنود أخرى أكثر كفاءة، مثل بند الاستثمار وبند النقل.

مدة برنامج الدعم والتحديات الإقليمية والدولية

يبحث المسؤولون في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إمكانية تمديد برنامج دعم المعارض لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بدلًا من الاستمرار لمدة عام واحد كما جرت العادة حتى الآن.

Advertisement

ويرى أصحاب هذا الطرح أن المدة الأطول ستمنح الشركات قدرًا أكبر من الاستقرار، وستساعدها على معرفة حجم الدعم المتاح في المستقبل وتخطيط مشاركاتها الخارجية وفق ذلك.

وأشار المسؤولون إلى أن إعداد الصيغة الاختبارية السريعة للبرنامج يأتي في ظل بيئة متغيرة تشهد أزمات إقليمية ودولية، ومن أبرزها الحرب الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط. ورغم أن غياب البرامج طويلة الأجل قد يمثل تحديًا للمصدرين، فإن التعديلات الحالية تستهدف التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية لضمان مصلحة المصدرين وتجنب أي تعثر في نشاطهم.

الجدول الزمني المقرر لدراسة ملف الدعم

من المقرر أن تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ملف شرائح الدعم والمدة الزمنية للبرنامج خلال الشهور المقبلة، ولم يُحدد في الحوار موعد نهائي لإعلان القرار.

وستحدد نتائج هذه الدراسة ما إذا كانت الشرائح ستُعدل أو تُعاد هيكلتها، وما إذا كان البرنامج سيستمر لعام واحد أم سيتم مده، وهو ما سيحدد حجم الدعم الذي تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد عليه في خططها التصديرية.