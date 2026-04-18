وزارة الزراعة تحذر من صفحات مضللة لبيع المنتجات الزراعية عبر الإنترنت

تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عدم وجود أي صفحات رسمية تابعة لها تقوم ببيع المنتجات عبر الإنترنت، وتحذر المواطنين من صفحات مضللة تنتحل صفتها، مع توضيح المنافذ الرسمية المعتمدة للشراء.

في تحرك استباقي ل حماية المستهلك ين ومنع الوقوع في براثن المحتالين، أصدرت وزارة ال زراعة واستصلاح الأراضي المصرية بيانًا شديد اللهجة، محذرةً المواطنين من الانجراف وراء صفحات ومواقع إلكترونية وهمية تنتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الكيانات ال مضللة ، التي تتجرأ على انتحال صفة الوزارة، تعمل على الترويج لبيع منتجات غذائية وزراعية، مستغلةً ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية الرسمية.

تؤكد الوزارة، بلسان قاطع لا يحتمل التأويل، أنها لا تمتلك أي صفحات رسمية، سواء لها مباشرة أو لأي من قطاعاتها المتخصصة، تقوم بعملية البيع أو الترويج لأي منتجات عبر الإنترنت. هذا التأكيد يضع حدًا فاصلًا لأي لبس محتمل، ويؤكد على أن أي إعلان أو عرض بيع تحت اسم الوزارة عبر المنصات الرقمية هو محض خداع وتضليل. توضح الوزارة أن هذه الصفحات المشبوهة ليست سوى واجهات مضللة تستهدف جني أموال غير مشروعة عن طريق استغلال اسم الوزارة وصورتها الموثوقة لدى الجمهور. إن الهدف الأساسي لهذه الجهات المشبوهة هو الاحتيال على المواطنين، من خلال وعدهم بمنتجات قد لا تكون مطابقة للمواصفات، أو قد تكون ذات جودة متدنية، أو حتى غير صالحة للاستهلاك، وكل ذلك تحت ستار الشرعية الذي توفره الوزارة. ومن هذا المنطلق، تشدد وزارة الزراعة على أنها لا تتهاون في هذا الأمر، وأنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبأقصى سرعة ممكنة تجاه كافة الجهات والأفراد الذين يثبت تورطهم في إنشاء وإدارة هذه الصفحات المضللة. هذه الإجراءات ستشمل الملاحقة القانونية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، ليكونوا عبرة لغيرهم. وفي سياق متصل، لا تدخر الوزارة جهدًا في توعية المواطنين، وتهيب بهم، بل تناشدهم بضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة عند التعامل مع أي إعلانات أو عروض بيع خاصة بالمنتجات الزراعية والغذائية عبر الإنترنت. إن الوقاية خير من العلاج، وهذا ينطبق تمامًا على مثل هذه الحالات. ولتسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأصلية والموثوقة، والأسعار الرسمية والمعتمدة، توضح الوزارة بشكل صريح وشفاف أن المنافذ الرسمية الوحيدة والموثوقة التي يمكن للمواطنين التوجه إليها للحصول على منتجات الوزارة هي: أولاً، منافذ البيع الموجودة داخل أروقة مركز البحوث الزراعية، وكذلك المحطات البحثية التابعة له، وهي أماكن تتواجد فيها الخبرة والرقابة الفنية المباشرة. ثانيًا، مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث تمثل هذه المديريات امتدادًا لعمل الوزارة على المستوى الإقليمي. ثالثًا، وأخيرًا، المنافذ المتنقلة التابعة للوزارة، والتي تجوب الميادين العامة وبعض المناطق الحيوية، بهدف تسهيل الوصول إلى المنتجات للمواطنين في أماكن تواجدهم. إن هذه المنافذ هي الضمانة الوحيدة لشراء منتجات صحية وآمنة وبأسعار تنافسية وعادلة. وتتوج الوزارة نداءها بتوجيه مناشدة أخيرة وحاسمة للمواطنين، مؤكدةً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي صفحات تنتحل صفة الوزارة أو تقوم بالترويج لمنتجات مجهولة المصدر أو غير معروفة المنشأ. هذا التعاون المجتمعي بين المواطنين والوزارة هو حجر الزاوية في بناء منظومة رقابية فعالة، تضمن سلامة الغذاء وصحة المواطنين. إن أي معلومة ترد من المواطنين سيتم التعامل معها بجدية وسرعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. تسعى وزارة الزراعة من خلال هذه التحذيرات والتوجهات إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الآمن والواعي، وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات قد تمس سلامتهم أو جيوبهم، مؤكدةً على دورها الرقابي والخدمي في خدمة الوطن والمواطنين





