وزارة الإسكان تكثف حملاتها الرقابية على مشروعات الإسكان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه

استعراض شامل للإجراءات الرقابية التي تتخذها وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري لمتابعة إشغال وحدات الإسكان الاجتماعي وأبرز المخالفات التي تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية.

تبذل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر جهوداً حثيثة وبالتنسيق الكامل مع صندوق التمويل العقاري لتعزيز المنظومة الرقابية داخل كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي الموزعة في المدن الجديدة .

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وضمان أن تصل خدمات الدعم السكني إلى الفئات الأكثر استحقاقاً من محدودي ومتوسطي الدخل. وتؤكد الوزارة في هذا الصدد أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للالتفاف على شروط التعاقد، مشيرة إلى أن سحب الوحدة السكنية هو الإجراء القانوني الفوري الذي سيتم تطبيقه على كل من يثبت مخالفته للضوابط المقررة.

ولتحقيق هذا الهدف، استعانت الوزارة بمأموري الضبطية القضائية التابعين لمديريات الإسكان، والذين يقومون بتنفيذ حملات تفتيشية ميدانية ومفاجئة للتحقق من الإشغال الفعلي للوحدات، ومطابقة بيانات المستفيدين على أرض الواقع، والتأكد من أن هذه الوحدات تُستخدم لغرض السكن فقط، بعيداً عن أي أنشطة تجارية أو استثمارية غير مشروعة تستهدف تحقيق أرباح مادية على حساب الدعم الحكومي. ولا تتوقف الرقابة عند الزيارات الميدانية، بل تمتد لتشمل تحليلاً دقيقاً لمعدلات استهلاك المرافق من كهرباء ومياه، حيث يُعد انخفاض الاستهلاك بشكل غير طبيعي مؤشراً قوياً على عدم إقامة المستفيد في الوحدة، مما يستوجب إجراء تحريات موسعة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي تستوجب سحب الوحدة، فقد حددت الجهات المختصة قائمة من المحظورات الجوهرية التي لا يمكن التغاضي عنها. يأتي في مقدمة هذه المخالفات تغيير نشاط الوحدة السكنية، حيث يُحظر تماماً تحويل الشقة إلى عيادة طبية أو مكتب إداري أو محل تجاري، إذ إن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو توفير سكن كريم وليس توفير مساحات استثمارية.

كما شددت الوزارة على منع التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل للغير قبل انقضاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات من تاريخ الاستلام، إلا في حالات استثنائية وبموافقة رسمية صريحة من صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة المضاربة العقارية التي ترفع الأسعار وتضر بالمواطن البسيط. ويُصنف تأجير الوحدة للغير دون إذن رسمي كواحدة من أخطر المخالفات التي تعكس عدم حاجة المستفيد للسكن، مما يجعله عرضة للمساءلة القانونية وسحب الوحدة فوراً.

علاوة على ذلك، فإن تقديم بيانات مضللة أو مستندات غير صحيحة عند التقديم، سواء تعلق الأمر بمستوى الدخل أو الحالة الاجتماعية أو إخفاء ملكية وحدات أخرى، يؤدي إلى إلغاء التخصيص بمجرد اكتشاف التلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية المقررة في هذا الشأن. من الجانب القانوني، أشار عمرو رمضان، محامي الاستئناف العالي، إلى أن هناك تفاصيل دقيقة قد يغفل عنها بعض المواطنين في مشروعات مثل جنة مصر ودار مصر، وقد تؤدي هذه التفاصيل إلى فقدانهم لوحداتهم السكنية.

وأوضح أن تكرار تقديم التظلمات أو طلبات الاستعلام الميداني دون وجود مبرر قانوني قوي قد يثير الشكوك حول جدية المتقدم ويضعف موقفه الإداري. كما نبه إلى ضرورة الالتزام الصارم بجدول سداد المقدمات والأقساط في مواعيدها المحددة، لأن التأخير قد يؤدي إلى وقف إجراءات التخصيص أو اعتبار المستفيد عادلاً عن رغبته في الحصول على الوحدة.

وأضاف أن ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون عذر مقبول يمثل سبباً مباشراً لسحب الشقة، مؤكداً أن الالتزام بكافة البنود الواردة في كراسة الشروط هو الضمان الوحيد للحفاظ على السكن. وفي سياق متصل، أتاحت الوزارة فرصة أخيرة للمواطنين من خلال فتح باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 7 في الفترة ما بين 11 مايو و18 مايو 2026، وذلك لاستكمال الملفات أو تصحيح الأوضاع لمن لم تنطبق عليهم الشروط في البداية، مؤكدة أن هذه المهلة هي الفرصة النهائية قبل إعلان القوائم النهائية للمقبولين.

إن هذه الإجراءات الصارمة تعكس رغبة الدولة في حماية أموال الدعم العام وضمان استدامة مشروعات التنمية العمرانية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المستحق فعلياً





الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري سحب الوحدات وزارة الإسكان المدن الجديدة

