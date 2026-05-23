وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن مؤشرات تشغيلية رائدة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن في موسم الحج

استعراض شامل للمؤشرات التشغيلية والرقامية والخدمية التي حققتها وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن مجموعة شاملة من المؤشرات التشغيلية والخدمية التي تم رصدها وتسجيلها خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر ذي القعدة وحتى السادس من شهر ذي الحجة لعام 1447هـ.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها الوزارة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، والسعي الدؤوب نحو رفع جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج، بما يضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة واليسر.

وقد شددت الوزارة في بيانها الرسمي الصادر عبر وكالة الأنباء السعودية على أن هذه النتائج والمؤشرات الإيجابية ما كانت ل تتحقق لولا التكامل الوثيق والتعاون البناء بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة في منظومة الحج، مؤكدة استمرار العمل على تسخير كافة الإمكانات التقنية والبشرية والمادية المتاحة لخدمة الحجاج، وذلك في إطار تحقيق المستهدفات الطموحة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو أحد البرامج الأساسية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة الحج وتطوير الخدمات اللوجستية والتقنية المقدمة للوافدين من كافة أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي والميداني، أوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية المختصة قامت بتنفيذ أكثر من 80 ألف جولة رقابية مكثفة، شملت كافة نقاط تقديم الخدمات لضمان جاهزيتها التامة والتأكد من التزام جميع الجهات المقدمة للخدمات بالمعايير والاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة، وهو ما يعكس صرامة الرقابة لضمان سلامة وراحة الحجاج. وبالتوازي مع الرقابة الميدانية، شهدت الخدمات الرقمية تطوراً ملحوظاً، حيث تجاوز عدد خدمات العناية المقدمة عبر منصة نسك 173 ألف خدمة، مما ساهم بشكل مباشر في دعم تجربة الحجاج وتلبية احتياجاتهم الفورية خلال رحلتهم الإيمانية.

كما سجلت بطاقات نسك الرقمية أكثر من 3.4 ملايين عملية قراءة عبر مختلف نقاط التحقق، وهو إنجاز تقني يسهم في تسهيل حركة الحجاج داخل المشاعر المقدسة، ويعزز من كفاءة إدارة الحشود وتنظيم الخدمات المقدمة لهم بطريقة ذكية ومبتكرة تقلل من الازدحام وتسرع من وتيرة الإجراءات. أما على صعيد التواصل والدعم المباشر، فقد لعب مركز الاتصال الموحد على الرقم 1966 دوراً محورياً في تقديم المساندة لضيوف الرحمن، حيث استقبل المركز أكثر من 154 ألف مكالمة هاتفية، تم من خلالها تقديم الدعم والإرشاد اللازم والاستجابة السريعة لكافة الاستفسارات على مدار الساعة وبمجموعة واسعة من اللغات العالمية، لضمان عدم وجود أي عائق لغوي يحول دون وصول الحاج إلى المعلومة الصحيحة.

وفي إطار تعزيز الوعي والإرشاد، قامت الوزارة بتوزيع أكثر من 670 ألف مادة ودليل توعوي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الحجاج فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات والخدمات المتاحة، وهو أمر ضروري لتعزيز سلامتهم العامة وتيسير أداء مناسكهم وفق السنة النبوية وبأقل جهد ممكن. وإضافة إلى ذلك، برز الجانب الإنساني والمجتمعي من خلال مبادرات فريق السعادة، حيث استفاد أكثر من 271 ألف حاج من المبادرات النوعية التي تهدف إلى إثراء تجربة الحاج النفسية والروحية وتعزيز جودة الخدمات الإنسانية المقدمة له، مما يضفي لمسة من المودة والترحاب تعكس قيم الضيافة السعودية الأصيلة في خدمة زوار بيت الله الحرام





