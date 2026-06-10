وزارة الصحة المصرية تعلن حصيلة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال مايو 2026

تقرير مفصل عن أبرز إنجازات الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر خلال شهر مايو 2026، تشمل أعداد المستفيدين من العيادات الخارجية، الخط الساخن للدعم النفسي، المنصة الإلكترونية، وخطط التوسع والبنية التحتية.

نفت سلطات إقليم قشم الإيراني وقوع أي انفجارات في الجزيرة، مؤكدة أن التقارير السابقة لا أساس لها من ال صحة . وفي سياق منفصل، ناقشت لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري أزمة الكلاب الضالة، حيث أكدت النائبة نسرين عمر أن تكلفة أمصال الحmable التي تُستخدم لمكافحة هذه الكلاب قد تصل إلى مليون جنيه شهرياً في مركز واحد فقط.

كما أدت الخلافات السياسية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاد حكم عربي من المشاركة في كأس العالم، ما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي. أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن حصيلة الإنجازات والخدمات الطبية والتوعوية التي قدمتها الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال شهر مايو 2026، في إطار خطط التطوير المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وفق المعايير الدولية ورؤية مصر 2030.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن العيادات الخارجية لعلاج الإدمان استقبلت 19,117 زائراً، ليصل إجمالي المستفيدين منها إلى 20,177 مستفيداً. كما تلقى الخط الساخن للدعم النفسي 4,783 مكالمة، منها 4,569 مكالمة فعلية توزعت بين 1,645 من الذكور و2,924 من الإناث، شملت 2,448 استعلاماً و2,099 استشارة نفسية، من بينها 201 حالة طوارئ.

وعلى المستوى الرقمي، سجلت المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية 8,077 زائراً جديداً، ليرتفع إجمالي الزوار منذ تدشينها إلى 138,586 زائراً، إلى جانب عقد 331 جلسة افتراضية و1,112 استبياناً. كما قدمت عيادات "واحة" للدعم النفسي 57 جلسة علاجية وافتراضية للأطفال والبالغين، ونفذت وحدات طب المجتمع 1,308 زيارات منزلية لمرضى 17 مستشفى نفسياً على مستوى الجمهورية، فيما ترددت 795 سيدة على عيادات صحة المرأة.

وأكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه تم تنفيذ جولات مرورية ميدانية وتفتيشية شملت عدة مستشفيات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك، ومتابعة جاهزية الخدمات وسلامة المرضى





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الصحة النفسية علاج الإدمان وزارة الصحة المصرية الخدمات الطبية التطوير الصحي

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